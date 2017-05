Le Festival d'orgue de Sainte-Marie dévoile sa programmation

Le comité organisateur du Festival d’orgue de Sainte-Marie a dévoilé la programmation de l’événement qui aura lieu les trois premiers dimanches du mois de juin.

Le 4 juin, l’ensemble vocal Dal Segno, un chœur de la région de Québec d’une trentaine de choristes sous la direction de Guillaume St-Gelais et de l’organiste-titulaire des grandes orgues de l’église de Sainte-Marie, Dominique Gagnon, lancera les activités. L’Ensemble sera accompagné de la violoniste Rébecca Berthiaume de Saint-Elzéar, qui a terminé en seconde place lors de la deuxième saison de l’émission Virtuose. Ce premier spectacle mettra en vedettes des extraits du Requiem de Fauré, de la Missa Sacra de Schumann ainsi que de la Toccate de la 5e symphonie Widor.

Une semaine plus tard, le jeune organiste Jocelyn Lafond offrira un concert des plus variés, jouant des œuvres de Bach, Duruflé, Franck et Guilmant. Finalement, le duo Majoya, composé des organistes Marnie Giesbrecht et Joachim Segger en seront à un premier passage au Festival le 18 juin. Tous deux enseignent à l’Université King, en Alberta et mènent une brillante carrière internationale.

Le Festival, qui en est à sa 17e année, a pour but de mettre en valeur l’orgue Casavant, un instrument de 34 jeux et 2 500 tuyaux construit en 1916 et de faire connaître les grands organistes d’ici et d’ailleurs.

Rappelons que l’entrée pour le festival est gratuite. De plus, les spectacles seront présentés sur écran géant.