Le Rock Jam frappe un grand coup pour sa quatrième édition

Alcoholica, eXterio, Miss DJ Lucious, les Pistolets roses et Alex Roof seront de la programmation du Rock Jam qui aura lieu les 4 et 5 août sur l’île Ronde de Beauceville.

Les organisateurs ont voulu frapper un grand coup pour cette quatrième édition. « Nous voulons offrir une belle fin de semaine de musique à la population de Beauceville et de la Beauce. On espère qu’avec la programmation qu’on offre cette année, les gens répondront à l’appel », le président du conseil d’administration, Emmanuel Champagne, qui s’attend à une foule de 2 000 à 2 500 personnes pour les deux jours du festival.

Le comité derrière l’événement a décidé d’ajouter un côté humoristique. « On a constaté que l’humour fonctionne assez bien dans les festivals aux alentours. C’est cette raison qui nous a poussé à engager Alex Roof », explique-t-il.

Retour de la Bataille des groupes

La Bataille des groupes sera de retour en 2017. Samedi, dès 14 h, les participants se succéderont sur la scène. La finale s’amorcera vers 18 h 30.

À la différence de l’année dernière, le concours sera divisé en deux catégories, soit le volet Composition et le volet Interprétation. Un total de 1 500 $ seront remis en bourses aux finalistes. De plus, le vainqueur du volet Composition remportera une séance d’enregistrement chez F.C. Audio.

Rappelons que la Bataille des groupes s’adresse aux musiciens de 21 ans et moins. « Nous voulons encourager la relève musicale de la Beauce. C’est la raison même de notre organisme à but non lucratif. C’est donc très important pour nous de donner cette bourse à la relève », affirme M. Champagne. Celui-ci invite d’ailleurs tous les jeunes musiciens à s’inscrire via leur site Internet.

Programmation

Le vendredi 4 août, ce sera les Trinkeux qui amorceront la soirée à compter de 20 h. Ils seront suivis de Purple Band. Le groupe formé de plusieurs membres du comité organisateur promet un spectacle diversifié avec encore une fois plusieurs effets pyrotechniques et jeux de lumières. Puis, le célèbre groupe hommage à Metallica, Alcoholica montera sur la scène vers 23 h. La première moitié de l’événement se terminera avec une performance de DJ Big-T, Marc-André Tardif de son véritable nom.

Le lendemain, l’humoriste Alex Roof offrira une prestation d’un peu plus d’une heure. Il sera précédé par Kevin Montreuil qui se chargera de la première partie. L’humour fera ensuite place au rock francophone alors que les Pistolets roses fouleront les planches du Rock Jam, tout juste avant eXterio qui jouera à partir de 23 h. Jody Poulin, mieux connu sous son nom de scène, Miss DJ Licious, conclura la soirée.