Yvon Duranleau agira comme président d'honneur du Symposium de peinture de Lambton

La présidence d'honneur de la 9e édition du Symposium de peinture de Lambton qui aura lieu les 8 et 9 juillet 2017 sur le parterre de la Galerie d'art du presbytère de Lambton, a été confiée cette année à Yvon Duranleau, de Coteau-du-Lac.

M. Duranleau s’intéresse à la peinture à l’huile et au dessin depuis la fin des années soixante. Depuis, il poursuit une carrière comme artiste peintre paysagiste en produisant majoritairement des huiles sur toile représentant le patrimoine architectural de différentes régions du Québec et en participant à plusieurs symposiums et expositions, tant en solo qu’en groupe. « Ses productions très colorées sèment inévitablement la bonne humeur chez les visiteurs », estime l’administratrice de la Galere d’art du presbytère, Kathleen Carrière, par voie de communiqué.

Le samedi et le dimanche à 13 h 30, M. Duranleau invitera le public à venir assister en direct à la création d'un tableau. Par ailleurs, les visiteurs pourront voter pour leur Coup de coeur et courir la chance de gagner une toile offerte par le président d'honneur. « Aussi, pour favoriser le développement de la relève, nous offrirons des ateliers de dessins aux enfants. Les ateliers seront offerts gratuitement, en continu, de 10 h à midi, le samedi et le dimanche », ajoute-t-elle.

Le Symposium de peinture de Lambton attirera cette année trente-quatre artistes en provenance de la région et d’ailleurs au Québec qui peindront sur place et échangeront avec les visiteurs. C'est un événement significatif qui contribue au développement culturel et touristique de Lambton. En effet, avec la Galerie d'art du presbytère où exposent tout l'été une quarantaine d'artistes et artisans de la région, ces deux activités attirent chaque année de plus en plus de visiteurs. L'an dernier on en a dénombré près de 800.

Le Symposium est une réalisation du comité de direction de la Galerie d'art du presbytère qui reçoit un appui toujours grandissant de la communauté.