De nouvelles expositions pour l'été au Centre culturel Marie-Fitzbach

Le Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges procédera au lancement des expositions estivales du Centre culturel Marie-Fitzbach le 18 mai à compter de 18 h.

Ces nouvelles expositions, au nombre de sept, seront présentées jusqu’au 20 août.

Insectes et arachnides

L’entomologiste et conférencier, Simon Landry, propose de découvrir la diversité de formes et de couleurs des insectes et des arachnides dans cette exposition. « Ces animaux peuvent s’avérer magnifiques quand on prend le temps de les observer », mentionne-t-il.

Ressentir

L’artiste peintre membre des Artistes et artisans de Beauce, Sophie Ruel, présente l’exposition Ressentir. « Ressentir, c’est s’immobiliser, l’espace d’un instant, pour mieux poser notre regard vers l’intérieur et goûter la saveur de toutes nos émotions. C’est humer notre propre essence, nous révélant le chemin menant à l’acceptation de soi et à la sérénité », explique-t-elle.

Euphorie

Le collectif des Artistes et artisans de Beauce a pour sa part préparé une exposition sur le thème de l’euphorie. « L’Euphorie est un thème parfait pour accueillir le printemps et pour laisser libre cours à la fantaisie qui habite les artistes qui ont choisi de participer à ce collectif », mentionne le regroupement. Couleurs, vivacité et joie s’y reflètent.

Pleins feux sur les familles d’ici

Une exposition rendra hommage aux Thibaudeau/Thibodeau, relatant ce que les membres de cette famille ont réalisé au fil des ans, que ce soit la fondation de commerces et d’entreprises ou leur implication sociale, communautaire et politique. « En observant les photos et les documents d’archives, il sera possible de constater l’ampleur de l’influence que cette famille a eue et a encore aujourd’hui sur le développement de la région », décrit la Ville de Saint-Georges qui la présente en collaboration avec la Société historique Sartigan et la Société de généalogie de Beauce.

L’art est partout

La polyvalente de Saint-Georges présente les œuvres réalisées par les élèves de Julie Morin de la concentration en arts visuels dans cette exposition. « Venez constater la passion qui les anime à travers leurs étonnantes réalisations », incite l’établissement scolaire.

Fantasmagorie de la plage

La plage est un écosystème complexe, fluviatile, lacustre ou marin, où naissent, vivent et meurent des organismes vivants, dans un univers de minéraux en continuelle mouvance par les vagues et le vent et altérés par le temps. Ce milieu riche en activités offre un champ d’observation privilégié à ceux qui veulent découvrir les merveilles de la nature. L’exposition de photographies saisies sur le vif, réalisée conjointement par l’éducateur-photographe, Raymond Gervais, l’auteure Hélène Ouellet et le graphiste Denis Jobin, est accompagnée d’une vision poétique.

Beauce Art présente… Jacinthe Lagueux, sculpteure

Pour l’occasion, l’artiste native de Saint-Frédéric exposera des œuvres de verre thermoformé sous la thématique du corps, soit de l’idée des cellules souches jusqu’au paraître humain, d’où le titre « Artéfacts d’une ère de glaciation imaginée ».

Expositions passagères

De plus, du 18 au 28 mai, l’Association TCC des Deux-Rives présentera « Masque ». Aussi, du 1er au 7 juin, l’Association des personnes handicapées de la Chaudière exposera les œuvres de leurs créateurs.