Dévoilement des lauréats des prix du patrimoine 2017 de la MRC Beauce-Sartigan

Mercredi soir, au cours d’un 5 à 7 ayant eu lieu au restaurant Le Bec Fin, à Saint-Georges, la MRC Beauce-Sartigan a procédé à la remise des Prix du patrimoine 2017. La Ville de Saint-Georges, la Société historique Sartigan ou encore Beauce Art, l’International de la sculpture, ont été récompensés.

Pour cette 7e édition des prix du patrimoine, la Ville de Saint-Georges a été récompensée pour la restauration et la mise en valeur du Centre culturel Marie-Fitzbach dans la catégorie « Conservation et préservation ». Du côté de la catégorie « Interprétation et diffusion », c’est la Société historique Sartigan qui a été récompensée pour l’élaboration de son projet « Au cœur de notre rivière Chaudière », ayant contribué à la mise en valeur patrimoniale et touristique du cours d’eau à travers la production de deux cahiers historiques, la création d’une exposition itinérante de 160 photographies et le documentaire « Au fil de la rivière Chaudière », diffusé au festival du film de Saint-Séverin.

Enfin, dans la catégorie « préservation et mise en valeur du paysage », Beauce Art l’International de la sculpture a été récompensée pour son installation de sculptures monumentales sur les rives de la rivière Chaudière. Rappelons que de 2014 à 2023, 100 sculpteurs issus de la francophonie seront amenés à participer à ce projet de développement d’un parcours muséal à ciel ouvert. L’organisme a déjà contribué à la mise en valeur des rives de la Chaudière à travers l’installation de 30 sculptures.

Des mentions spéciales

Jean-François Nadeau a obtenu aussi une mention spéciale pour la restauration et la mise en lumière de la fontaine familiale de Saint-Côme-Linière et la Société du patrimoine de Saint-Éphrem a été félicitée pour l’ensemble des initiatives réalisées en lien avec le 150e anniversaire de la municipalité en 2016 et l’implication citoyenne qui avait accompagné les festivités. Mentionnons que les prix du patrimoine sont décernés tous les deux ans. Ils visent à mettre en lumière celles et ceux qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur des différentes richesses patrimoniales des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Au cours du mois de juin, les lauréats de mercredi seront amenés à représenter la Beauce-Sartigan aux côtés des 17 autres MRC participantes. Soulignons pour finir qu’en ouverture à l’événement de reconnaissance d’hier soir, quinze élèves de l’école Curé-Beaudet ont présenté un extrait de la pièce de théâtre « le dernier sapin », réalisée l’année dernière en marge des festivités commémorant le 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce.