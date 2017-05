Choix de sorties et d'activités du 19 au 25 mai 2017

Enbeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les semaines, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer.

Vendredi 19 mai

- Dans le cadre de la Semaine des familles, le Centre culturel Marie-Fitzbach organise une activité gratuite « Biblio-Bout’chou spécial grands-parents » à 9h30, comprenant le bricolage d’un arbre portraits de famille. Plus d’informations au 418-226-2271, poste 2275.

- La Maison des jeunes de Saint-Georges organise un gala à partir de 16h, ouvert à toute la population et destiné à valoriser les implications des jeunes. Petites bouchées, animation et distribution de prix aux jeunes les plus impliqués sont aussi au programme de ces portes ouvertes. Plus d’informations au 418-227-6272. L’activité est gratuite.

- Patinage gratuit au centre sportif Lacroix-Dutil de 18h à 20h30. La population est invitée, dans le cadre de la Semaine des familles, à venir pratiquer le roller intérieur au son de la musique. Tous ceux qui seront présents en famille recevront un coupon par personne afin de gagner un forfait famille comprenant un repas pour six au Saint-Hubert (2 adultes et 4 enfants) ainsi que 50$ au Parc-o-Fun. Plus d’informations en appelant au 418-228-8155, poste 2243.

- Jeux de cartes au sous-sol de l’Église de l’Assomption du lundi au vendredi de 13h à 15h.

- Ouverture officielle de la 48e édition de l’Exposition Saint-Prosper à 20h à l’aréna.

- Spectacle bénéfice au profit de la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire à l’auditorium de la polyvalente Saint-Georges à 20h. Intitulée « Québec à trois, de Léveillée à Nevsky », la représentation mettra en vedette les chanteurs Marie-Claude Bolduc, Nicolas Cloutier et Michel Roy. La direction artistique de l’événement est assurée par Hélène Ouellet. Le prix du billet est de 20$. Il est possible de s’en procurer au 418-228-5541.

Samedi 20 mai

- Dans le cadre de la Semaine des familles, trois ateliers cuisine sont proposés au IGA extra pour les enfants accompagnés d’un parent, à 9h, 10h puis 13h15. L’activité est gratuite mais nécessite une inscription obligatoire. Plus de détails en appelant au 418-228-2776.

- À 13h30, le Centre culturel Marie-Fitzbach invite les enfants accompagnés d’un parent à participer à un atelier de fabrication d’un « tablo écolo » en compagnie de l’artiste Isabel Denommé, qui initiera les invités à l’art floral. L’activité est gratuite. Il est possible de réserver sa place en appelant au 418-226-2271, poste 2238.

- La 48e édition de l’Exposition Saint-Prosper se poursuit de 13h à 17h puis de 19h à 22h, avec une foule d’activités consultables en cliquant sur le lien suivant.

- Défi PSF à Beauceville à partir de 8h30. Plus de détails en cliquant sur le lien suivant.

- À 11h, une manifestation contre Monsanto s’élancera des Passerelles à Saint-Georges pour réclamer un étiquetage des OGM sur les produits alimentaires.

- À partir de 17h, le Cléri Sport Baseball Junior AA affrontera Victoriaville au cours d’un programme double organisé au centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.

- Spectacle bénéfice au profit de la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire à l’auditorium de la polyvalente Saint-Georges à 20h. Intitulée « Québec à trois, de Léveillée à Nevsky », la représentation mettra en vedette les chanteurs Marie-Claude Bolduc, Nicolas Cloutier et Michel Roy. La direction artistique de l’événement est assurée par Hélène Ouellet. Le prix du billet est de 20$. Il est possible de s’en procurer au 418-228-5541.

Dimanche 21 mai

- À partir de 12h, afin de clore les activités de la Semaine des familles, l’Île Pozer accueillera de nombreuses animations et expositions ouvertes à l’ensemble de la population. Au cours de cette grande fête familiale, les visiteurs seront invités à la création d’une main de cire, à venir s’amuser sur des minis jeux gonflables, à participer à un rallye, un atelier de dessin ou encore à venir assister au spectacle « Chaton espion » à 14h30. En cas de pluie l’ativité se déroulera à l’intérieur du Centre sportif Lacroix-Dutil. Plus d’informations au 418-227-6272.

- La 48e édition de l’Exposition Saint-Prosper se poursuit de 12h à 17h puis de 18h30 à 21h30, avec une foule d’activités consultables en cliquant sur le lien suivant.

- La Beauceronne Isabelle Tremblay présente son tout premier livre intitulé « Médium malgré moi ! » à 13h30 au Centre culturel Marie-Fitzbach. L’événement est gratuit.

Lundi 22 mai

- Jeux de cartes au sous-sol de l’Église de l’Assomption du lundi au vendredi de 13h à 15h.

Mardi 23 mai

- Jeux de cartes au sous-sol de l’Église de l’Assomption du lundi au vendredi de 13h à 15h.

Mercredi 24 mai

- Jeux de cartes au sous-sol de l’Église de l’Assomption du lundi au vendredi de 13h à 15h

- Mercredi matin à 9h, le café La Jasette invitera les spectateurs à une conférence sur le thème du « Testament spirituel », animée par la théologienne Marie-Michelle Laflamme. Gratuite et sans inscriptions, l’activité sera accompagnée de cafés et rôtis servis dans un cadre amical au 12725 boulevard Lacroix. Plus d’informations au 418-227-4037.

Jeudi 25 mai

- Jeux de cartes au sous-sol de l’Église de l’Assomption du lundi au vendredi de 13h à 15h.