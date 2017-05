Normand DeLessard récompensé au 1er Mardi doré de St-Simon, suivi par une centaine de personnes

Le premier Mardi doré de Saint-Simon-les-Mines a été l’occasion pour la Municipalité, le mardi 16 mai dernier, d’inaugurer ces rendez-vous estivaux par une soirée musicale, animée au gazébo par le chansonnier Mathieu Roy. Le vidéaste beauceron Normand DeLessard a aussi été récompensé par un certificat honorifique soulignant son implication dans la communauté.

« Le travail effectué par M. DeLessard est colossal. Il recèle de trésors inestimables pour toutes les Municipalités de la Beauce et contribue à ce que notre mémoire collective demeure bien vivante », a souligné la mairesse de Saint-Simon Christine Caron. Rappelons que Normand DeLessard s’est donné pour mission de rechercher et de conserver des photos et vidéos relatant le passé beauceron et de les diffuser au plus grand nombre sur son compte YouTube, qui atteindra bientôt les 2 millions de vues. Son implication dans la communauté a été ainsi soulignée à l’occasion du premier Mardi doré 2017 par la remise d’un certificat honorifique.

Le chansonnier Mathieu Roy applaudi par une centaine de spectateurs

Accessible et conviviale, la formule de spectacle développée par le comité consultatif de loisirs de la Municipalité de Saint-Simon a conquis la foule mardi soir dernier au cours de son premier concert estival, auquel se sont rendues une centaine de personnes dans une ambiance festive. Créés afin de dynamiser l’offre culturelle de la localité, tout en mettant les infrastructures récréatives locales en valeur, les Mardis dorés ont débuté leur saison par un concert du chansonnier Mathieu Roy. Le prochain spectacle de la série aura lieu le 13 juin prochain, au cours d’un spectacle familial interprété par le clown Cléobule, conteur hors pair qui fera découvrir aux visiteurs de nombreuses anecdotes sur la région.

Plus d’informations sur la programmation culturelle de Saint-Simon en appelant au 418-774-3317.