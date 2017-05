La MRC des Etchemins mettra en ligne un nouveau répertoire culturel

Un tout nouveau répertoire en ligne des ressources culturelles de la région sera créé cette année pour permettre aux artistes, artisans, travailleurs culturels, organismes et entreprises évoluant dans le milieu de bénéficier d’une plateforme commune sur internet.

Ayant pour objectif de regrouper les acteurs de l’industrie culturelle sous une plateforme commune leur offrant une meilleure visibilité du grand public, le comité culturel des Etchemins et de la MRC invite les personnes concernées à s’inscrire gratuitement d’ici au 19 juin prochain en remplissant une fiche personnalisée, accessible en cliquant sur le lien suivant.

Le répertoire culturel en cours de développement vise aussi à faciliter les échanges et le réseautage entre les gens du milieu culturel, et à soutenir ainsi le développement culturel de la région. Le répertoire et son contenu seront dévoilés ultérieurement, à l’issue des inscriptions.

Plus d’informations auprès de Pascale Dupont, agente de développement rural, en appelant au 418-625-9000 poste 2261.