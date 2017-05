Critical Acclaim en finale du volet Hommage de Lévis ville du rock

Le groupe beauceron, Critical Acclaim, participera à la finale du volet Hommages du concours Lévis ville du rock, qui aura lieu le 2 juin prochain.

Celui-ci, qui interprète les succès d’Avenged Sevenfold, a remporté la finale du public le 19 avril dernier, ce qui leur a donné accès à la finale. « Ça s’est très bien déroulé, la foule a embarqué dans le spectacle. C’était fou », résume le chanteur, Maxime Morin.

Parlant au nom de quatre autres membres, ce dernier affirme ne pas se faire d’attentes pour le moment. « C’est sûr qu’on aimerait gagner, mais j’ai entendu les autres groupes qui seront de la finale et ils sont très bons aussi », ajoute-t-il.

Le quintette, composé de Mathieu Morin à la batterie, Gabriel Giroux et Michael Michaud à la guitare, ainsi que de Michael Mageau à la basse, en plus de Maxime Morin à la voix, se mesurera à trois autres groupes hommage pour remporter la finale et ainsi gagner 1 000 $ en prix chez Musique Beaudoin, deux contrats de spectacle, un à la P’tite grenouille de Lévis et l’autre au Cluster bar, 250 $ chez Laboîte tattoo perçage et une séance photos avec Anouk St-Vincent.

Mais, plus que les prix, M. Morin parle de Lévis ville du rock comme d’une expérience à vivre au moins une fois. « C’est “trippant” de jouer à la P’tite grenouille. Les organisateurs sont excellents et très professionnels. En plus, c’est une très bonne tribune au niveau de la visibilité pour notre band », conclut Maxime Morin.