Plusieurs nouveautés pour la 39e édition des Festivités Western de Saint-Victor

La 39e édition des Festivités Western de Saint-Victor est officiellement lancée. L'édition 2017, qui se déroulera sous le thème « Au rythme de l’action ! » du 24 au 30 juillet prochains, comportera plusieurs nouveautés.

EnBeauce.com s'est entretenu avec Caroline Gilbert, coordonnatrice et porte-parole de la 39e édition des Festivités Western de Saint-Victor ainsi que Claudia Bélanger et Peggy Lessard, directrices des Festivités, pour en apprendre davantage sur la programmation 2017. Il est possible de visionner les entrevues intégrales que nous avons réalisées en cliquant sur la vidéo ci-dessus.

Plus de 50 000 festivaliers, composés entre autres de visiteurs et de compétiteurs du Canada et des États-Unis, sont attendus du côté de Saint-Victor pendant cette semaine de festivités. Cette année, les organisateurs se sont lancés comme défi d'offrir aux festivaliers une programmation diversifiée ainsi que de la nouveauté. « Tout le monde pourra y trouver son compte cette année », a mentionné la coordonnatrice et porte-parole de la 39e édition, Caroline Gilbert.

Nouveautés 2017

Pour la 39e édition, les festivaliers pourront visiter les artisans au magasin général, une nouveauté dans la Halte du Cowboy, du jeudi au dimanche entre 11 h et 20 h. De plus, une conférence Caravanes Soleil sera présentée par VR Camping, l’un des nouveaux partenaires événementiels des Festivités Western de Saint-Victor, au Saloon Desjardins lors du samedi 29 juillet.

De retour cette année

Les courses de chuck-wagon et les courses de chevaux de selles seront de retour lors du dimanche 30 juillet prochain. Les organisateurs du festival sont convaincus que les festivaliers apprécieront grandement ces activités qui étaient autrefois très populaires.

Les classiques

Certaines activités vedettes des années antérieures seront de retour pour l'édition 2017. Les festivaliers sont entre autres invités à participer au bingo du festival avec 3 500 $ en prix à gagner et à assister au gala de lutte de la fédération de lutte professionnelle North Shore Pro Wrestling. Les gens pourront également prendre part à la messe western qui aura lieu le dimanche 30 juillet à 10 h 30, profiter de la parade dans les rues du village qui aura lieu le dimanche dès 13 h ainsi que participer aux randonnées de plaisance ainsi qu'à la grande randonnée de deux jours en collaboration avec le Club de randonnée des Festivités.

De plus, le comité organisateur de la 39e édition a mis en place une journée intergénérationnelle à laquelle pourront participer les jeunes familles lors du mercredi 26 juillet prochain. Dans le but de rendre cette journée accessible à tous, l’équipe des Festivités Western de Saint-Victor a décidé de fixer le coût d’admission à 2 $ afin que les familles aient la possibilité, à prix modique, d'accéder au site pour toute la journée.

Durant cette journée, les familles pourront profiter de la mini-ferme, du parcours à cheval, des courses à relais, des jeux gonflables, de l'initiation à la voltige et du parcours au sol avec des poneys miniatures. Il y aura également de l'animation pour les jeunes avec Nanou, activité présentée par Tim Hortons, ainsi qu'un souper des aînés qui sera animé par le Duo Liber T au Saloon Desjardins.

Programmation musicale

Bien que la saveur country western sera présente tout au long du festival, les organisateurs ont également tenu à présenter des spectacles avec des styles variés afin de plaire à toute leur clientèle.

Ainsi, plusieurs artistes viendront fouler les différentes scènes des Festivités Western 2017. Parmi ces noms se retrouvent par exemple Kaïn, Mathieu Langevin, The Rednecks, Éric Masson, The Cajuns Band, Guylaine Tanguay, Pixie Lee Band, Round the Clock, Guy Marcoux, Dark Whiskey, Réjean et Chantal Massé et plusieurs autres.

Pour connaître l’intégralité de la programmation de la 39e édition des Festivités Western de Saint-Victor, il est possible de consulter la page Facebook ou encore le site Web du festival.