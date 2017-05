Saint-Honoré accueillera la Grand-Messe lors de la fête nationale du Québec

Le groupe hommage aux Cowboys fringants, la Grand-Messe, sera la vedette du spectacle présenté dans la cadre de la fête nationale du Québec qui aura lieu le 23 juin à Saint-Honoré.

La Grand-Messe regroupe de jeunes musiciens et amis qui partagent la scène depuis plus de cinq ans. Depuis sa création, le groupe cumule plus d’une centaine de spectacles partout à travers la province. Il a notamment joué lors du lancement de l’album Octobre à la demande des Cowboys fringants. « Il s’agit du meilleur hommage aux Cowboys que l’on peut voir. Grâce à son énergie, vous ne pourrez faire autrement que de danser et de chanter à tue-tête », s’est exclamée la présidente du comité des loisirs de la Municipalité, Julie Deblois.

Dès 20 h, les Elekchixx, une jeune formation de l’endroit, sera également sur place en première partie de la Grand-Messe. La soirée se terminera avec le répertoire festif du trio Eux-Autres.

Avec sa programmation diversifiée, le comité souhaite accueillir un auditoire tout aussi vaste que l’an dernier. Rappelons que Cayouche s’était produit dans le cadre de la fête nationale en 2016.