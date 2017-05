La saison 2017 des Dimanches musicaux de Cumberland de retour avec 9 spectacles

La corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines a annoncé ce matin le retour des « Dimanches musicaux » qui se tiendront à l’église Saint-Paul de Cumberland Mills de 11h à midi. La saison 2017 de ces rendez-vous estivaux débutera le 18 juin et se poursuivra au cours de l’été avec un total de 9 représentations musicales variées.

L’édition de cette année débutera avec un premier spectacle le 18 juin, comprenant un répertoire de chansons populaires interprétées par la chorale Les Rossignols, accompagnée de Laurent Beaudoin au piano.

Le 25 juin, Jean-Victor Paris Laflamme, participant à l’émission Virtuose, présentera pour sa part un répertoire de musique classique avec quelques pièces populaires.

Le 9 juillet, le chanteur et guitariste Émile Caron et le percussionniste Pierre-Olivier Busque feront résonner l’église avec des chansons populaires.

Le duo Imagine, composé de Sylvie Morin et Denis Roy, sera de retour le 16 juillet pour son spectacle Une note de romance.

Un hommage à Francis Cabrel sera offert le 23 juillet par le chanteur Jean-François Vermette et Mario Jacques (guitare et voix).

Le 30 juillet, six musicien(ne)s et chanteuses du groupe de New York interpréteront des airs classiques avec de la musique d’Italie, d’Espagne, de France, du Japon, du Royaume-Uni et de l’Autriche, accompagnés de musiciens de « Songe d’été en musique ».

Le guitariste et chansonnier Jeffrey Turcotte viendra offrir un aperçu de son répertoire de musique New country le dimanche 13 août.

Le 20 août, Luce Veilleux et Mario Jacques présenteront leurs « Coups de cœur et souvenirs ».

Pour finir, la saison sera clôturée le 27 août avec les chanteurs Robert Lachance, Michel Laflamme, Florent Morin et Trycia Turcotte, qui offriront un répertoire de chants classiques à saveur jazzy. Ils seront accompagnés d’Audrey Cloutier au violon et de Marlène Maheux au piano.

Rappelons qu’il est possible de venir pique-niquer dans les jardins Harbottle. Quant à l’église Saint-Paul, elle fêtera ses 170 ans le 6 août prochain.