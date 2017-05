Hitch&Go lance son nouvel album « This Time for Good »

Voir la galerie de photos

Le groupe pop-punk Hitch&Go lance leur nouvel album intitulé « This Time for Good » ce samedi à l'Anti bar et spectacle de Québec.

La formation, composée des Joselois Jean-Philippe Lessard (chant et guitare) et Guillaume Duval (basse) ainsi que de Max Brochu (guitare) et Dave Hamel (batterie), se compare elle-même à des groupes comme Blink-182, New Found Glory, MxPx et A Day to Remember.

Le quatuor a également lancé un nouvel extrait récemment, intitulé Home, dont il est possible de visionner le vidéoclip dans la vidéo ci-dessus.