DOSSIER BEAUCE ART : Portrait de la sculpteure québécoise Amélie Pomerleau

L'ouverture officielle du 4e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges a eu lieu à l'Espace Redmond lors du dimanche 28 mai dernier. Pour l'occasion, EnBeauce.com a débuté un « Dossier Beauce Art » dernièrement, dans lequel seront présentés les portraits des différents sculpteurs de cette édition, ainsi que quelques entrevues réalisées avec eux.

La huitième personne abordée est la sculpteure Amélie Pomerleau de Magog. Elle utilisera la pierre pour créer son œuvre « Sous le ciel de la Beauce, hommage à celui qui sort » à Saint-Georges.

Biographie

Amélie Pomerleau a grandi dans le Nord de l’Ontario. La nature sauvage et l’immensité de la région servent de point de référence dans son expérience existentielle et culturelle.

Mme Pomerleau détient un baccalauréat ainsi qu’une majeure en sculpture de l’Université Concordia. Elle a également complété un DEP en taille de pierre à Lac-Mégantic. De plus, elle s’est rendue à deux reprises en Europe pour parfaire sa technique, principalement en dessin et en sculpture sur pierre.

Elle travaille dans son atelier de Magog depuis 2013.

Démarche artistique

Voici l’intégral de ce que le comité de Beauce Art a écrit au sujet de sa démarche artistique pour la création de « Sous le ciel de la Beauce, hommage à celui qui sort ».

Sous le ciel, il y a l’infini des possibles.

Sous le ciel, l’étonnement devant ce qui est.

L’inlassable aventure de côtoyer le mystère et la férocité de la vie.

L’homme qui s’y risque et qui touche cette immensité, se transforme à son contact.

Celui qui sort et qui va à la rencontre des éléments :

le cultivateur d’espoir, l’entrepreneur de destinées, le monteur de visions, le paysagiste de miracles, l’arpenteur de liberté, le marcheur de poésie et le créateur de fragilité.

Ces faiseurs de temps,

Ces claqueurs de portes

En sortant dehors,

En sortant d’eux-mêmes,

Entrent dans une danse alchimique avec la poussière d’étoile,

Et le savoir écrit sous l’écorce des arbres.

Sous le ciel,

Leurs têtes, comme des rochers, se font repaire d’idées aillées qui y font leurs nids.

Sur les falaises de leurs joues se fossilisent leurs joies et leurs peines.

Leur stature est une montagne et leurs mains sont des cascades.

Leurs peaux sont imprimées de dentelles d’amour.

Ils sont parcourus de feuillage d’éternité.

Ces activateurs de courant,

Témoins de l’histoire du monde qui leur passent à travers le corps.

Et ils deviennent monuments sacrés, comme un coquillage sur la grève ou une cosse en terre.

Sous l’infini du ciel qui les berce,

Leurs âmes sont des galaxies aux confins de l’univers.

SOURCE : Beauce Art, L'International de la sculpture

Pour en connaître davantage sur le parcours artistique de Mme Pomerleau, il est possible de consulter sa page Facebook.

Rappelons que le 4e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges se déroule du 28 mai au 18 juin prochains.