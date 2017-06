Nouveau porte-parole pour le Festival du film de Saint-Séverin

Pascal Gélinas agira à titre de nouveau porte-parole officiel du Festival du film de Saint-Séverin en Beauce. Il prendra la relève de Louise Latraverse, qui a tenu ce rôle de 2008 à 2014.

En 2006, Pascal Gélinas réalise à compte d’auteur « Le porteur d’eau », sélectionné à ce Festival en 2007, un documentaire présenté dans une vingtaine de pays et pour lequel il obtient cinq prix au Québec, en France, en Tunisie et en Australie.

« Ce premier contact avec Saint-Séverin m’a conquis ! L’accueil, l’ambiance, la chaleur des cinéphiles caractérisent ce petit festival combien sympathique et convivial. J’ai été ravi d’accepter l’invitation du conseil d’administration à devenir le porte-parole de cet événement qui, en 2017, en est à sa 13e édition. Disons que pour un village d’environ 300 habitants, c’est assez impressionnant », souligne M. Gélinas.

À l’invitation du Festival, il revient de nouveau en 2013, accompagné de son film Huguette Oligny, le goût de vivre, récipiendaire du Prix de la meilleure biographie au FIFA 2013 et du Prix Gémeaux de la meilleure biographie 2014.

Biographie

Pascal Gélinas a réalisé à Radio-Canada plus de 350 reportages et dossiers pour les émissions télé Science-Réalité et Découverte, sans compter de nombreux documentaires, ainsi que le long-métrage fiction Montréal blues.

En décembre 2009 il réalise Gratien Gélinas, un géant aux pieds d’argile, un documentaire sur son père, le dramaturge Gratien Gélinas. Ce film a reçu en 2010 le prix Gémeaux du meilleur scénario documentaire. En 2013, il réalise Gilles Pelletier, un cœur de marin, sélectionné au FIFA.

Programmation 2017

Lors de son édition 2017, le Festival du film de Saint-Séverin présentera Un pont entre deux mondes, un nouveau documentaire que Pascal Gélinas a tourné au Québec et en Indonésie. Depuis sa sortie en 2016, ce film a obtenu sept prix au Québec, aux Etats-Unis, en France (2), aux Philippines, en Indonésie et tout récemment, en Slovaquie. Il sera précédé de son court métrage Terres à la dérive, réalisé en 2008, un film où le citadin Gélinas enquête sur le sort que connaissent les terres agricoles du Québec.

Festival du film de Saint-Séverin

Rappelons que le Festival du film de Saint-Séverin veut démontrer que, parallèlement au cinéma commercial, il existe un cinéma d’auteur d’ici ou d’ailleurs à découvrir, connaître, analyser, critiquer, débattre, aimer ou ne pas aimer ; qu’il peut, en région, être à la portée de tous et constituer un carrefour de connaissances cinématographiques, d’apprentissage, de rencontres et d’échanges.

L’édition 2017 aura lieu du 28 septembre au 1er octobre prochains.