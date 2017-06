Un spectacle de chant pour financer l'achat de nouveaux instruments

Un spectacle de chant au profit du département de musique de la polyvalente Saint-Georges sera présenté à cette école le 10 juin prochain à compter de 19h.

L'événement en est à sa deuxième année. Intitulé « Brillance 2.0 », il est organisé par Trycia Turcotte, qui enseigne le chant chez Style Musique. Une vingtaine de ses élèves, âgés de 6 à 70 ans, monteront sur scène pour interpréter des oeuvres variées, allant d'Andrea Bocelli jusqu'à Marie-Mai.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ par personne et de 5 $ pour les enfants de dix ans et moins. L'argent amassé lors de la soirée servira notamment à acheter de nouveaux instruments. Il est possible de s'en procurer en appelant au 581-372-0832 ou à la porte le soir du spectacle.