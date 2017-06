Une seule représentation pour le spectacle-bénéfice au profit de la Fondation du coeur

Pour des raisons hors de son contrôle, la Fondation du cœur Beauce-Etchemin annonce qu’une seule représentation du spectacle-bénéfice « Elles jazz/blues in french et en anglais » sera présentée le samedi 17 juin prochain, dès 20 h, à la Polyvalente Saint-François (PSF) de Beauceville. La représentation du dimanche 18 juin est annulée.

À lire également : Un spectacle bénéfice de jazz au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.

« La Fondation du cœur ainsi que les artisans du spectacle tiennent à s’excuser des inconvénients, mais assurent les spectateurs qu’ils assisteront à un spectacle d’une grande qualité ! », est-il possible de lire dans le communiqué émis par La Fondation du coeur Beauce-Etchemin ce matin.

Les spectateurs ayant acheté des billets pour la représentation auparavant prévue le dimanche 18 juin à 19 h se verront offrir trois options :



Se présenter à la représentation du samedi 17 juin

Changer l’achat de leur billet en don à la Fondation (un reçu aux fins d’impôt leur sera remis)

Se présenter à la Fondation du cœur, située au 2460, boulevard Dionne, à Saint-Georges pour un remboursement

Il est possible de communiquer avec la Fondation du coeur Beauce-Etchemin au 418-227-1843 pour obtenir davantage d'informations sur cette annulation.



Il est encore possible d’acheter des billets au coût de 20 $ auprès des artistes et sur le site Internet de la Fondation ainsi qu'au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin directement.



Rappelons que la Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse des dons pour assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, en plus du développement et de la pérennité du Pavillon. Elle assure également l’accès à des technologies médicales avancées, et ce, dans un souci constant d’amélioration des services offerts aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou à risque de l’être.