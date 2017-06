DOSSIER BEAUCE ART : Portrait du sculpteur burkinabé Yacouba Toure

L'ouverture officielle du 4e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges a eu lieu à l'Espace Redmond le dimanche 28 mai dernier. Pour l'occasion, EnBeauce.com a débuté un « Dossier Beauce Art » dernièrement, dans lequel seront présentés les portraits des différents sculpteurs de cette édition, ainsi que quelques entrevues réalisées avec eux.

La 10e personne abordée dans ce dossier spécial est le sculpteur burkinabé Yacouba Toure, originaire de Ouagadougou, au Burkina Faso.

Il utilisera la pierre pour réaliser son oeuvre « Dansons dans un monde de paix » à Saint-Georges.

Biographie

Vivant et travaillant à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, « Le pays des hommes intègres », Yacouba Toure est sculpteur et bronzier, détenteur d'une technique transmise génération après génération dans sa famille. Son atelier, situé au Centre Développement Chorégraphie La Termitière de Ouagadougou accueille des spectacles de danse et des résidences de créations chorégraphiques.

Sa passion pour la sculpture le fait délaisser ses études pour se consacrer pleinement à son travail artistique depuis près de 20 ans. Sa rencontre avec la danse en 2006, au festival dialogue de corps à Ouagadougou, est déterminante pour le reste de son parcours et le dirige vers une approche animée du mouvement, inspirée par les jeux d'ombre et de lumière, le corps et la musique.

Démarche artistique

L'oeuvre réalisée par l'artiste africain dans le cadre de Beauce Art, « Dansons dans un monde de paix », illustre un dialogue entre deux danseurs munis d'une colombe entre leurs mains, une représentation de l'union pour un monde de paix et une invitation à changer le visage du monde par la pratique de la danse.

Dans sa sculpture, le mouvement des personnages caractérise la mort et la destruction, les peurs auxquelles la violence du monde nous confronte au quotidien. Devenue un pont entre l'autre et nous-même, cette danse doit alors amener le spectateur à cet état de paix.

Pour en connaître davantage sur le parcours artistique de Yacouba Toure, il est possible de consulter sa page Facebook.

Rappelons que le 4e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges se déroule du 28 mai au 18 juin prochains.