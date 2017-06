L’artiste peintre Linda Laflamme présentera son exposition « Vision globale » au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph prochainement. Ses oeuvres seront exposées à compter du 11 juin prochain dès 13 h 30. L'exposition se poursuivra ensuite jusqu'au 1er octobre 2017.

Linda Laflamme, qui présentera un total de onze tableaux, utilise une technique qui lui est propre. Elle intègre notamment des matières recyclées dans ses créations.

Selon cette artiste, « le plus grand enjeu mondial est de concilier les systèmes économiques et la capacité de la terre à supporter toutes les nations et ce sera d'autant plus crucial avec l'accroissement de la population mondiale ».

À travers ses œuvres, Linda Laflamme souhaite faire découvrir aux gens la beauté des éléments qui composent la planète Terre.

À propos de l’artiste

Native de Montréal, Linda Laflamme est une artiste qui réside à Varennes. Elle a commencé à peindre à l’huile à l’âge de 10 ans.

C’est lors de son retour en Arts à l’Université du Québec à Montréal qu’elle a découvert l’acrylique et toutes les possibilités de ce mixte média.

L’autodidacte en elle réussit à jumeler, par souci de l’environnement, des matières recyclées qui sculptent et façonnent ses tableaux, ainsi qu’une recherche constante sur la transparence des couleurs.

Elle a d'ailleurs à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives au Québec et en Ontario. Ses œuvres font partie de collections privées et publiques au Canada.