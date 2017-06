DOSSIER BEAUCE ART : Portrait du sculpteur arménien Hayk Tokmajyan

L’ouverture officielle du 4e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges a eu lieu à l’Espace Redmond le dimanche 28 mai dernier. Pour l’occasion, EnBeauce.com a débuté un « Dossier Beauce Art » au cours des derniers jours, dans lequel sont présentés les portraits des différents sculpteurs de cette édition, ainsi que quelques entrevues réalisées avec eux.

La 11e et dernière personne abordée dans ce dossier spécial est le sculpteur arménien Hayk Tokmajyan, originaire d’Erevan, en Arménie.

Il aura recours à la pierre pour réaliser son œuvre « Brise de la ville » à Saint-Georges.

Biographie

Né le 12 novembre 1971 à Erevan, capitale de l’Arménie, dans le Caucase, Hayk Tokmajyan a poursuivi très jeune une carrière artistique, d’abord au Collège d’art, de 1986 à 1990, puis à l’Académie des Beaux-Arts d’Erevan, de 1990 à 1996. Créateur de nombreuses sculptures monumentales à travers le monde, l’artiste vit et travaille en Arménie, où il enseigne la sculpture et le dessin à l’Académie d’architecture et de construction.

Démarche artistique

À l’aise avec différents matériaux tels que le marbre, le bois et le bronze, il est particulièrement inspiré par la pierre, dans laquelle il compose des formes qui respirent et se déplacent dans des mouvements dynamiques. Il aime créer ainsi l’illusion que la pierre immobile commence à bouger, à respirer, se sentir. Son idée principale est de créer une représentation de notre environnement, des équilibres entre la nature et la vie urbaine.

SOURCE : Beauce Art, L'International de la sculpture

Pour en connaître davantage sur le parcours artistique de M Tokmajyan, il est possible de consulter sa page Facebook.

Rappelons que le 4e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges se déroule du 28 mai au 18 juin.