Choix de sorties et activités du 9 au 15 juin 2017

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs du 9 au 15 juin 2017.

Tous les jeudis, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer.

Vendredi 9 juin

- Jeux de cartes au sous-sol de l’Église de l’Assomption du lundi au vendredi de 13h à 15h.

- Les Jarrets Noirs de Beauce affronteront le Bar Le Cinquante de Beauce-centre à 20h au Stage régional Desjardins de Saint-Frédéric.

Samedi 10 juin

- La polyvalente Saint-Georges accueillera à 19h le spectacle « Brillance 2.0 », une performance des élèves de Trycia Turcotte, enseignante chez Style Musique. Le prix des billets est de 10$ au coût régulier et de 5$ pour les enfants de 10 ans et moins. Les fonds amassés iront au département de musique de la polyvalente. Plus d’informations en appelant au 581-372-0832.

- La troupe de théâtre « Les Chaudrons d’or » présentera la pièce « Mission Séduction », de Sophie Clément, racontant l’histoire de quatre hommes décidés à apprendre la séduction auprès d’une thérapeute qui leur rappelle le plaisir du flirt. Le spectacle se tiendra à la salle paroissiale de Saint-Côme à partir de 20h les 9 et 10 juin. Les billets sont au coût de 17$. Un souper/théâtre, sur réservation, est prévu le samedi dès 17h au prix de 35$. Plus d’informations au 418-685-2783.

- Festival sportif à Sainte-Marie, avec une compétition de dynamophilie à 9h à l’école Mgr Fecteau. Plus de renseignements au 418-935-3295.

- La municipalité de Saint-Gédéon convie la population à la 2e éditon de sa tire de poneys qui se tiendra à l’aréna Marcel Dutil à partir de 13h. Plus d’informations en appelant au 418-382-0047.

- Premier match de l’équipe de rugby féminin de Saint-Georges des Lumberjacks à 16h au terrain synthétique du Cégep.

- Vente de garage à Saint-Zacharie, avec plusieurs activités prévues, notamment une pratique de la botte sauteuse à 13h30 puis 14h15, au coût de 5$. Plus d’informations en appelant au 418-230-9020.

Dimanche 11 juin

- À compter de 13h, le Moulin La Lorraine recevra l’artiste Claude-Félix Pomerleau qui viendra parler de sa démarche dans le cadre de la clôture de son exposition « Jardin de métal », présentée dans le Hall du Moulin depuis février dernier. Le public de tout âge est invité à profiter de l’occasion pour découvrir ces créations en présence de l’artiste.

- Vente de garage à Saint-Gédéon. Plus d’informations au 418-313-0226.

- Vente de garage à Saint-Zacharie, avec plusieurs activités prévues. Plus d’informations en appelant au 418-230-9020.

- Défi têtes rasées Leucan au Carrefour Saint-Georges à partir de 10h. Plus de détails en appelant au 418-654-2136, poste 222 ou au 418-915-4745.

- Premier « Dimanche du Marchand » à Notre-Dame-des-Pins, où le centre communautaire accueillera, de 11h à 16h, des artisans et producteurs locaux qui présenteront leurs produits. Plus de détails au 418-774-9216.

- Les Jarrets Noirs de Beauce affronteront le 200 Brock de Drummondville au cours d'un programme double prévu au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, à 16h puis 19h.

Lundi 12 juin

Mardi 13 juin

Mercredi 14 juin

- Dans le cadre des concerts du mercredi soir à l’arboretum, qui se tiendront à Saint-Georges du 14 juin au 23 août à 19h, la population est invitée à venir découvrir les airs de musique country du groupe The Gambler.

Jeudi 15 juin

