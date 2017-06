La première édition du RibFest en Beauce atteint son objectif financier de 10 000 $

La première édition du RibFest en Beauce a eu lieu les 2, 3 et 4 juin derniers. Le montant de 10 000 $ amassé lors de cet événement servira à optimiser les services de l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC), ainsi qu'à aider davantage les familles de la région.

Une centaine de bénévoles ont fait de l'événement une réussite la fin de semaine dernière. Quatre camions de côtes levées provenant de l’Ontario ont permis à d’organiser cette activité de financement.

Ribs Royale BBQ s'est mérité le titre de choix du public pour la meilleure sauce et les meilleures côtes levées

Une compétition rejoignant jurys et publics devait déterminer leur choix # 1 pour ainsi remettre les trophées. Nous sommes fières de vous annoncer que le choix du public s’est arrêté sur Ribs Royale BBQ pour la meilleure sauce et les meilleures côtes levées. Tandis que le Jury a voté son choix sur Dinosaurs BBQ. Le premier choix au niveau du poulet fût nul autre que Fat Boys BBQ.

Précisons que l’AFMRC un organisme ayant comme objectif de venir en aide aux familles monoparentales et recomposées et de les soutenir dans les étapes importantes de leur vie familiale en leur permettant de se recréer un réseau social et de surmonter les difficultés liées à la séparation et à la recomposition.