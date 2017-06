LE SAVIEZ-VOUS ? Saviez-vous combien de cours d’eau se jettent dans la Chaudière ?

Figure centrale de la région, à laquelle elle a donné son nom, la rivière Chaudière est intimement liée à l’histoire de la Beauce et à son développement. De l’invasion de troupes américaines à la fin du XVIIIe siècle à la ruée vers l’or du milieu du XIXe, la Chaudière est inscrite au cœur de l’identité beauceronne. De sa longueur totale au nombre de cours d’eau qui s’y jettent, EnBeauce.com en dresse un court portrait.

Issue de l’immense calotte glaciaire qui recouvrait une part importante du continent nord-américain, la rivière Chaudière, dans sa géographie actuelle, prend sa source au Lac-Mégantic, à 395 mètres d’altitude. Jusqu’à son embouchure, dans le secteur de Lévis, elle parcourt une distance de 185 km et draine un bassin versant de 6 682 km2, couvrant un territoire à cheval sur huit MRC : le Granit, la Beauce-Sartigan, les Etchemins, Robert-Cliche, Les Appalaches, la Lotbinière, la Nouvelle-Beauce puis Lévis.

En tout, 403 cours d’eau se jettent directement dans la rivière, dont les plus importants sont la rivière du Loup, la rivière Famine, le Bras Saint-Victor et la rivière Beaurivage. La Chaudière comprend par ailleurs près de 150 îles, dont une vingtaine seulement portent un nom officiel. Selon Wikipedia, son cours serait régulé par 160 barrages et digues de retenue.

La pente de son lit est considérée comme forte entre le Lac-Mégantic et Saint-Georges (2,5m/km) puis entre Scott et son embouchure dans le fleuve Saint-Laurent (3m/km). En revanche, entre Saint-Georges et Scott la faible pente du cours d’eau (0,5m/km) rend le secteur plus vulnérable aux inondations en raison du ralentissement de son débit. C’est aussi dans cette zone que la rivière subit l’apport du Bras Saint-Victor, de la rivière Famine et de la rivière du Loup, dont l’écoulement est aussi très rapide.

