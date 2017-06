L’édition 2017 des messes-concerts des artistes en Beauce débutera le 9 juillet

Six messes des artistes reviennent cette année à partir du dimanche 9 juillet, dans les églises de Sainte-Hénédine et de Sainte-Marie. Durant ces célébrations, des artistes de talent, musiciens et chanteurs lyriques, se chargeront de remettre au goût du jour le chant sacré.

À compter du dimanche 9 juillet, six messes des artistes exalteront la musique classique durant des célébrations religieuses pour une 18e année, au mois de juillet dans l’église de Sainte-Hénédine, puis au mois d’août dans celle de Sainte-Marie. Des artistes de talent se partageront l’animation de ces messes, très attendues par les mélomanes de la région. Elles débuteront par un prélude de musique sacrée d’une dizaine de minutes.

« Le but de ces concerts est de faire connaître toute cette musique sacrée à la population et d’inciter les gens à découvrir nos belles églises », a expliqué la responsable du projet, la soprano Rachelle Thibodeau. Pour plus d’informations, il est possible d’appeler au 418-935-7116 ou au 418-386-2969. L’entrée est gratuite.

Liste des messes-concerts de l’été

Église de Sainte-Hénédine

9 juillet 2017

Émilie Baillargeon, soprano

Zita Bombardier, soprano

Nathalie Gagnon, organiste

23 juillet 2017

Myriam Boutin, soprano

Isabelle Charron, mezzo-soprano

Dominique Gagnon, organiste

30 juillet 2017

Rachelle Thibodeau, soprano

Claude-Robin Pelletier, ténor

Marie-Hélène Greffard, organiste

Église de Sainte-Marie

20 août 2017

Jessica Latouche, soprano

Louis Larouche, trompettiste

Dominique Gagnon, organiste

27 août 2017

Evelyne Larochelle, soprano

Rebecca, Nadine, Anne-Marie, Arianne Berthiaume (violons, violoncelles)

Dominique Gagnon, organiste

3 septembre 2017

Chantal Brochu, soprano

Annie Dumont, violoniste

Dominique Gagnon, organiste