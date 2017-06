C'est la dernière semaine du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges. Beauce Art invite donc la population à venir visiter le quartier des artistes pour profiter de ces derniers jours.

« Les activités s'accélèrent au quartier des artistes et déjà certaines sculptures sont installées. C'est le moment idéal pour assister aux derniers travaux des sculpteurs et pour découvrir les fruits de leur travail des dernières semaines », affirme le président de Beauce Art, Adam Veilleux.

Une dizaine d'artistes travaillent devant public tous les jours depuis le 28 mai afin de réaliser les oeuvres qui seront présentées le 18 juin. « Cette semaine, c'est la course folle des derniers jours. Les sculpteurs tiennent absolument à terminer leur travail avant les cérémonies de fermetures et tout le monde met la main à la pâte pour l'installation des oeuvres. C'est tout un bal de grues et de pelles mécaniques qui s'opère en ce moment et les visiteurs sont impressionnés de pouvoir assister aux derniers moments de notre événement », explique-t-il.

Ceux dont le travail est terminé prêtent maintenant main-forte à leurs collègues. « C'est certainement le moment pour voir les artistes à leur meilleur. Même si les derniers jours ont été intenses, la joie de vivre est palpable depuis que les oeuvres prennent forme. La fin de semaine sera des plus animées et les artistes sont heureux de rencontrer la population et de présenter leur démarche artistique », ajoute M. Veilleux.

La cérémonie de clôture aura lieu le 18 juin. C'est à ce moment que seront dévoilées les sculptures complétées. Dès 15h30, un parcours mènera les visiteurs d'oeuvre en oeuvre en compagnie des artistes pour découvrir l'emplacement définitif de leurs réalisations et saluer leur travail des dernières semaines. « Nous sommes impatients de voir de quoi l'espace muséal 2017 aura l'air. Nous aurons maintenant plus de 40 oeuvres installées dans la ville et notre projet prend enfin forme. Les Beaucerons sont de plus en plus nombreux à inviter leur famille et leurs amis à visiter notre symposium et nous attendons les visiteurs en grand nombre pour la cérémonie de fermeture officielle », conclut Adam Veilleux.