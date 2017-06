Plus de 70 artistes pour la cinquième édition du Funfest Weekend

Le Funfest Weekend a annoncé que l’accès au site, de même que les spectacles présentés à l’extérieur seront gratuits lors de la cinquième édition de l’événement qui aura lieu du 11 au 13 août prochain à la Place de l’église à Saint-Georges.

Pour ce qui est des prestations présentées en salle, le fonctionnement restera le même qu’avant. Il faudra se procurer des billets, qui sont d’ailleurs en vente dès maintenant.

En tout, ce sont plus de 70 artistes qui fouleront les planches de l’une des trois scènes, soit la scène Desjardins (extérieure), la scène Vallée auto Tropicana nightclub (intérieure) et l’Oasis tropical Archibald (extérieur). Répartis en 15 groupes, ils offriront un total de 18 spectacles au cours de la fin de semaine.

En guise de nouveauté cette année, l’événement ajoutera un volet country qui sera assuré par les Ticky Jones. « Elles représentent un vent de fraicheur pour le new country québécois et elles viennent de chez nous », s’est exclamé l’organisateur du Funfest, Dany H. Poulin.

Au niveau du rock, le groupe hommage à Supertramp, Tramp of the Century offriront les plus grands classiques de cette célèbre formation. L’hommage montréalais a même reçu les compliments de l’ancien chanteur et cofondateur de Supertramp.

Ce sont toutefois les Beaucerons, Daniel et Claude Bégin, ainsi que Charles Drouin qui lanceront les festivités de la scène Desjardins. Le groupe, appelé Crossroads sera sur scène dès 20h30. « Il s’agit de l’un des secrets les mieux gardés de la Beauce », affirme M. Poulin, qui s’attend à atteindre le plateau des 20 000 spectateurs en cinq ans.

Voici les détails de la programmation :

Jour Heure Noms Style Scène 11 août 18h Bo Reissett Blues, Rock, Soul Oasis tropical 19h30 Daniel Bégin et Crossroads Blues rock Desjardins 20h30 Graveyard Train Revival CCR (hommage) Tropicana nightclub 21h30 Highway Stars Rock n'roll (1970) Desjardins 22h Tramp of the Century Supertramp (hommage) Tropicana nightclub 12 août 15h Black Moon Boys Rockabilly Desjardins 16h30 Bo Reissett Blues, Rock, Soul Oasis tropical 19h30 Les Ticky Jones new country Desjardins 20h Miche Love & the Atomic Bullets Rockabilly, Swing Tropicana nightclub 21h Cherry Chérie Rockabilly, Rock n'roll Tropicana nightclub 21h30 Lewis Dave Band Boogie Woogie, Swing, Blues Desjardins 22h Martin Fontaine Rock n'roll, Soul Tropicana nightclub 13 août 14h30 Baby Boomer's Band Rockabilly, Rock n'roll Tropicana nightclub 15h Round the Clock Band Rock n'roll Desjardins 16h30 Bo Reissett Blues, Rock, Soul Oasis tropical 19h30 Simply Twice Power Trio Rock (1970) Desjardins 20h30 The Blushing Brides Rolling Stones (hommage) Desjardins

C’est avec un budget d’environ 100 000 $ que M. Poulin a monté la programmation. « Plus de la moitié de ce budget est réinjecté dans notre communauté en achat, en location, en bien de services. Oui, la Ville de Saint-Georges nous aide et on l’en remercie, mais on utilise cet argent pour encourager les gens d’ici, car on croit sincèrement que les entreprises locales méritent autant que n’importe quelle entreprise », a-t-il mentionné.