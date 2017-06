Le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin lance sa programmation estivale 2017

Le Moulin La Lorraine, situé à Lac-Etchemin, a lancé sa programmation estivale 2017 cet après-midi. Cet été, expositions ainsi qu'activités artistiques et d'interprétation du patrimoine se côtoieront dans cette attraction touristique.

Les amateurs d'art populaire pourront visiter l'exposition « Mémoire de village », une exposition du Musée de la civilisation qui présente une sélection des plus belles œuvres de Thérèse Sauvageau, reconnue pour l'authenticité de ses scènes typiques de la vie rurale au début du siècle dernier.

Cette exposition muséale, une primeur en Chaudière-Appalaches, occupera la salle Pierre-Beaudoin jusqu'au 17 décembre prochain.

Le Moulin La Lorraine proposera également l'exposition « Témoins du passé ». Cette exposition, appuyée par des photographies d'époque, des objets de la vie courante d'autrefois et des extraits vidéos, relate l'histoire de Lac-Etchemin, de ses origines jusqu'à son développement. Une seconde partie de l'exposition évoque, en objets et en images, le quotidien des premiers habitants et le mode de vie commun des villages et des communautés rurales d'antan.

Outre les expositions, le public pourra également visiter la meunerie et assister aux démonstrations du meunier. Ces démonstrations auront lieu du mercredi au dimanche à 11 h 30, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30. Pour les jeunes et les familles, rappelons que « Bienvenue chez Moulinette », un conte suivi d'une activité créative, est offert du mercredi au dimanche à 10 h 30 ainsi qu'à 16 h.

Le Moulin La Lorraine soulignera aussi sa participation aux journées des Moulins en accueillant gratuitement les visiteurs à ses « Portes ouvertes » du 1er et 2 juillet prochains.

Enfin, le pique-nique des créateurs aura lieu le 30 juillet prochain et rassemblera créateurs visuels, musiciens et poètes. Le programme complet du pique-nique sera diffusé prochainement.

Rappelons que le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin sera ouvert au public dès le 21 juin, de 10 h à 17 h, du mercredi au dimanche. Puis, du 23 juillet au 6 août inclusivement, le Moulin sera ouvert 7 jours sur 7, de 10 h à 17 h.