La Cabane à Swing offre un atelier d'acrobaties à l'école des Deux-Rives

La Cabane à Swing a offert un atelier d'acrobaties à l'école des Deux-Rives lors du samedi 17 juin. Pour l'occasion, les professeurs de danse Jonathan Johnson et Jacinthe Giroux étaient sur place pour apprendre quelques mouvements aux Beaucerons.

Une quinzaine de personnes ont participé à cet atelier de danse samedi après-midi.

L'atelier fut suivi d'une soirée avec Lily T. & Tea for 20's au Mondo Resto-Bar à Saint-Georges.

Rappelons que le festival Down by the Riverside, organisé par la Cabane à Swing, a eu lieu les 28, 29 et 30 avril derniers et avait rassemblé 300 festivaliers.

L'édition 2018 de ce festival aura lieu du 13 au 15 avril 2018.

La Cabane à Swing

La Cabane à Swing a été fondée en 2013, grâce au désir d'Olivier Duval et de Laurence Wassmer, deux amoureux de danse swing, de partager leur passion à la population beauceronne.

Précisons que l'objectif de l'organisme à but non lucratif est de promouvoir la culture de la danse et de la musique swing.

Voyez les passionnés de danse à l'oeuvre en visionnant la vidéo ci-dessus.