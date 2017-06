La 7e édition des messes d’artistes débutera le dimanche 2 juillet à Saint-Joseph

À partir du 2 juillet prochain, l’église de Saint-Joseph-de-Beauce recevra, pour une 7e année, des messes musicales estivales auxquelles prendront part plusieurs artistes régionaux.

Destinées à embellir les célébrations religieuses par la beauté de la musique classique, ces messes-concerts seront présentées lors de l’office dominical de 9h à l’église de Saint-Joseph, dont l’acoustique ne manquera pas de mettre en valeur la sonorité exceptionnelle de son orgue Casavant, datant de 1913.

Présentées sous la direction de l’organiste titulaire de l’église, Esther Clément, ces représentations seront l’occasion de voir des artistes aux talents variés se produire devant un public toujours aussi comblé au gré des éditions.

Programmation de l’édition 2017

- le dimanche 2 juillet : Evelyne Larochelle, soprano, et les quatre sœurs Berthiaume, Rébecca, Nadine, Anne-Marie et Arianne, violonistes et violoncellistes. Rappelons que Rébecca Berthiaume avait remporté la 2e place de l’émission Virtuose du printemps dernier.

- le dimanche 9 juillet : octuor vocal de la Beauce

- le dimanche 16 juillet : Jessica Latouche, soprano, et Louis Laroche, trompettiste