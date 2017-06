« Des routes et nous » s'arrête au Village Aventuria de Saint-Jules

L’équipe de tournage de l’émission Web, « Des routes et nous » s’est arrêtée en Chaudière-Appalaches la semaine dernière, notamment au Village Aventuria, à Saint-Jules en Beauce.

Les animateurs, Alex Normand et Marie-Josée Lalande, ont pu tester les sentiers de tyrolienne que le parc propose. « On a vécu de belles sensations fortes. De plus, le parc finance Parentaide. C’est vraiment cool qu’il s’implique auprès d’un organisme », se remémorent-ils. Pour visionner la capsule concernant leur passage au Village, cliquez ici.

« C’est “le fun” de découvrir plein de choses chez nous. On a vécu de belles expériences partout où nous sommes allés. On ne pas dire qu’une des activités s’est véritablement démarquée par rapport aux autres », ont-ils mentionné au terme de leur séjour dans la région qui les a notamment menés au Parc national de Frontenac pour y faire du surf à pagaie et de la randonnée, à Beaulac-Garthby pour découvrir le vélorail et au Parc national du Massif du Sud pour relever le défi du géocaching.

Le duo a adoré la semaine passée dans la région. « C’est “le fun” de découvrir plein d’activités et d’endroits chez nous, au Québec. […] Il y a beaucoup de choses à voir, les gens sont sympathiques. On aime beaucoup la Beauce aussi avec sa vallée le long de la rivière Chaudière. En plus, nous avons profité d’une très belle météo toute la semaine », ont-ils ajouté.

« Des routes et nous » est une émission diffusée sur le site Internet de la chaîne Évasion. Chaque semaine, des capsules sont mises en ligne sur les activités faites par Alex et Marie-Josée au cours de la semaine précédente.

Les complices ont commencé leur voyage à travers le Québec le 29 mai. Depuis, ils se rendent dans une nouvelle région chaque semaine pour faire découvrir différents attraits récréotouristiques choisis par l’équipe de production d’Évasion. Leur voyage se poursuivra jusqu’au 4 août.