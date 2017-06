Une nouvelle image de marque pour Tourisme Chaudière-Appalaches

Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé sa nouvelle image de marque la semaine dernière, propulsée par 21 vidéos-portraits diffusées sur son nouveau site Internet.

La nouvelle campagne, qui s’échelonnera de 2017 à 2020, invite les visiteurs à rencontrer des gens de passion et « à vivre pour vrai » la Chaudière-Appalaches. Elle mettra en lumière une promesse de marque distinctive misant sur l’accueil et l’hospitalité des gens de la région. « À vivre pour vrai, c’est la promesse que l’on fait à chacun des visiteurs qui poseront le pied en Chaudière-Appalaches. Elle touchera une corde sensible des visiteurs potentiels : vivre de vraies rencontres humaines », a mentionné la directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches, Odile Turgeon.

Par ailleurs, la nouvelle campagne régionale concertée permettra d’augmenter la notoriété de la Chaudière-Appalaches dans l’esprit du visiteur touristique québécois. Le but est de faire revenir plusieurs fois les gens et qu’ils découvrent toutes les occasions de venir en Chaudière-Appalaches : « Il faut prendre un nouveau virage et changer nos méthodes. Seul, sans investissement majeur, un secteur ou un produit touristique ne peut pas réussir à maximiser son message et créer une mémorabilité dans l’esprit d’un touriste », a ajouté Mme Turgeon.

21 expériences « À vivre pour vrai »

Une première vague de 21 vidéos-portraits a été réalisée pour structurer 21 zones d’expériences de la Chaudière-Appalaches. Ensuite, pour offrir le plus d’impact à la campagne, un plan média de 400 000 $, réalisé en collaboration avec les secteurs touristiques, sera déployé dès juin 2017. Pour l’année 2017-2018, les actions publicitaires seront axées sur une stratégie Web variée afin de promouvoir les vidéos-portraits sur plusieurs canaux.

De plus, une « vidéo-parapluie » de la campagne a été réalisée au cœur d’une chanson humaine et rassembleuse — Les Jours — de l’auteure et interprète Andee, afin de créer une synergie entre les différentes zones d’expériences de la région.

Le développement de l’offre et la mise en marché orientée vers les besoins du client sont les principaux objectifs de la stratégie : « Innover et se démarquer, en mettant le client au cœur de nos préoccupations, voilà le leitmotiv qui dirigera nos stratégies et nos actions pour les prochaines années », a indiqué la directrice marketing.

Nouveau site Internet

Une nouvelle stratégie de e-marketing a été élaborée. Elle misera sur un nouveau site Internet avec une stratégie de contenu optimisée misant sur la séduction. Toute la nouvelle stratégie e-marketing a été élaborée dans cet esprit pour amener le client à passer à l’action.

La Chaudière-Appalaches a toujours été en tête de liste au niveau de ces stratégies e-marketing et par ce nouveau virage elle continue encore à innover. « Cette stratégie est audacieuse, puisque dorénavant nous ne réalisons pas seulement une campagne de promotion pour notre destination, nous développerons une véritable stratégie de relation client », a conclu Odile Turgeon.