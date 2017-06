« La Sorcière de l’île-Pozer », un circuit théâtral inédit sur l’histoire de Saint-Georges

Mardi après-midi, au centre culturel Marie-Fitzbach, le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges a effectué la présentation du tout nouveau spectacle estival qui embarquera les visiteurs, du 6 juillet au 13 août, au cœur d’un circuit patrimonial interactif sur l’histoire de la ville.

Écrit et mis en scène par l’artiste multidisciplinaire Harold Gilbert, « La sorcière de l’île Pozer » est une œuvre présentée comme « une légende urbaine, une aventure théâtrale et patrimoniale, une promenade à bord d’un circuit légendaire. » L’activité permettra aux spectateurs de revivre les faits marquants de la ville de Saint-Georges à travers une performance interactive portée par une quinzaine d’acteurs, à la fois amusante et instructive.

Rendu possible grâce au soutien du ministère de la Culture, le projet s’étendra sur six semaines, du jeudi 6 juillet au dimanche 13 août 2017. Les visiteurs pourront se déplacer à bord d'un autobus qui partira du centre culturel de Saint-Georges et se rendra dans six lieux différents de la ville pour assister à six représentations théâtrales différentes retraçant certains aspects de l'histoire locale. D'une durée de 90 à 120 minutes, le circuit se déroulera le jeudi à 13h, le vendredi à 13h et 16h, le samedi à 13h et 16h puis le dimanche à 13h.

Pour plus d'informations, il est possible d'appeler au 418-226-2271.