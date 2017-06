Choix de sorties et activités du 23 au 29 juin

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs.

Tous les jeudis, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer.

Vendredi 23 juin

L’Autodrome Chaudière présente le Nascar Pinty’s CRS Express 300. Le départ de la course est prévu pour 20h, mais l’événement commence dès 13h avec les pratiques.

Saint-Joseph inaugure son tronçon de 4,2 km et célèbre la Saint-Jean-Baptiste à compter de 12h30. Au cours de l’après-midi, des randonnées à vélo ou à pied auront lieu. Puis, un grand rassemblement est prévu à 16h30 pour l’ouverture officielle de la piste cyclable. À 17h, Saint-Joseph procédera à l’inauguration du piano public. La soirée se terminera avec un spectacle de musique de Ti-Jul et Martin jusqu’à 23h. Pour plus de détails, cliquez ici.

Saint-Georges célèbre la Saint-Jean-Baptiste à la Place de l’église dès 19h avec de la musique exclusivement francophone. Un hommage au drapeau aura lieu à 20h30. La soirée se terminera avec des feux d’artifice qui sont prévus pour 22h30.

Le Théâtre du Ganoué présente la pièce « C’est pour quand le soleil ??? », jouée par la troupe « Les Cabochons » à compter de 20h. L’histoire démarre avec Anne-Marie et Alphonse qui reçoivent en cadeau un voyage à Punta Cana de la part de leurs enfants. Le couple vivra de nombreuses péripéties au cours de cette comédie écrite par André Mercier et mise en scène par Mario Boutin.

Pour sa part, Sainte-Marie fêtera la Saint-Jean-Baptiste dans le stationnement du Centre Caztel à partir de 19h. Sur place, il y aura un kiosque de maquillage, de l’animation pour les tout-petits, une performance du Studio Bump-3go et un spectacle du Général Patente. À 21h, le groupe « Les Poffins » montera sur la scène. Il sera suivi d’Alain-François. La soirée se terminera avec les traditionnels feux d’artifice présenté à 22h30.

Samedi 24 juin

Beauceville souligne la fête nationale sur l’île Ronde. De nombreuses activités sont prévues au cours de la journée, tels que des jeux gonflables, une mini-ferme, un parcours à obstacles, du volleyball et du bubble foot. Un feu de joie sera allumé vers 20h alors qu’un groupe hommage à Bob Bissonnette s’occupera de l’animation musicale. Celui-ci sera précédé par les classiques de la musique franco-québécoise. L’entrée est gratuite.

La septième édition du Défi beauceron aura lieu en matinée alors que le départ de la première course se fera dès 8h30. Les participants des différentes épreuves sont attendus dès 6h30 pour la remise des dossards. Pour plus d’informations, consultez notre article à ce sujet en cliquant ici.

Saint-Georges invite ses citoyens au parc des Sept-Chutes de 11h à 16h pour souligner la fête nationale sous le thème de la piraterie alors qu’une fête foraine sera aménagée sur place. D’autres activités sont prévues comme un kiosque de maquillage et de ballons, des ateliers de bricolage, des caricaturistes, des échassiers, un spectacle pour enfants et de la musique d’ambiance. Mentionnons qu’un service de navettes sera disponible à partir du stationnement de l’usine Beaubois.

Le Cléri sport junior AA recevra la visite des Olympiques de Drummondville au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges pour un programme double qui s’amorcera dès 17h.

Dimanche 25 juin

Un rassemblement de voitures antiques, exotiques et sports est prévu à compter de 9h à l’Hôtel historique route 66 de Saint-Victor. Il s’agit de la première édition de l’événement. Un chansonnier sera également sur place. En cas de pluie, il sera remis au 2 juillet.

Le deuxième spectacle des « Dimanches musicaux » mettra en vedette Jean-Victor Paris Laflamme de 11h à midi à l’église Saint-Paul-de-Cumberland. Celui-ci présentera un répertoire de musique classique et quelques pièces populaires.

Mardi 27 juin

Marie-Philip Poulin sera de passage aux terrains de dekhockey de Saint-Georges pour jouer un match dans la catégorie masculin B. Un défibrillateur cardiaque sera également remis lors de l’événement.

Mercredi 28 juin

Le groupe Vibration + sera à l’honneur lors du troisième récital de l’été georgien qui aura lieu à partir de 19h. La formation interprétera des pièces du domaine populaire.