Beauceville mise sur l'action pour célébrer la fête nationale

Beauceville mise sur l’action pour souligner la fête nationale du Québec le 24 juin prochain sur l’île Ronde à partir de midi.

Dès le début de l’événement, des tournois de volleyball trois contre trois et de bubble football. Des prix seront remis aux équipes gagnantes de chaque compétition. Les personnes intéressées doivent s’inscrire par courriel, à l’adresse info@chapp.ca

Les festivités de la Fête nationale 2017 à Beauceville seront centrées sur l’action! En effet, l’évènement, organisé par Chaudière-Appalaches en spectacles pour une seconde édition, proposera, le 24 juin prochain, des activités sportives, familiales et musicales qui sauront amuser, divertir et bouger petits et grands.

Une miniferme, des jeux gonflables et un miniparcours à obstacles seront également aménagés dans la zone familiale. De midi à 18h, les enfants pourront observer les animaux en s’amusant dans les jeux. Les tout-petits pourront quant à eux profiter du parcours à obstacles. De l’animation et de la musique sont également prévues au programme.

À compter de 20h30, un hommage aux meilleures chansons franco-québécoises des années 1990 à aujourd’hui sera présenté sur la scène Beauce Auto Ford Lincoln. Le spectacle sera suivi d’un hommage à Bob Bissonnette qui « mettra littéralement le feu à la scène », mentionne la Ville par voie de communiqué.

Un service de bar et une cantine seront offerts sur place. L’entrée est gratuite.