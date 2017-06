Ticky Jones: 90 messages d'espoir pour « J'ai marché » dédié aux personnes atteintes de cancer

Voir la galerie de photos

Les Ticky Jones ont reçu près de 90 capsules vidéo de témoignages concernant le cancer pour le tournage du vidéoclip de la chanson « J’ai marché », qu'il est possible de voir ci-dessus.

Le trio composé de Michelle Lambert, Johanne Aubé et Vicky Vachon a été surpris de la réponse du public puisqu’il s’attendait à trois fois moins de réponses. « Nous nous étions dit que si nous avions entre 20 et 30 participations, nous serions heureuses, mais lorsque nous avons fait le décompte, c’est 88 personnes qui ont participé au vidéoclip. Les gens étaient heureux et touchés par notre initiative. Ça nous donne le goût de recommencer l’an prochain », affirme Mme Lambert.

Les autres images du clip ont été filmées lors des spectacles des Ticky Jones aux Relais pour la vie de Saint-Georges et de Louiseville. D’ailleurs, la représentante de la Société canadienne du cancer, qui était présente à l’événement, a elle-même participé à la vidéo en soulignant que c’était une initiative qui risquait fort de prendre de l’envergure.

« Si notre musique peut servir à faire vivre l’espoir pour les gens atteints du cancer, c’est que nous aurons accompli quelque chose de grand », conclut Mme Aubé.

Rappelons que le 27 avril dernier le groupe avait demandé à ses fans de se filmer avec un message d’espoir écrit sur des feuilles blanches afin de rendre hommage à ceux et celles qui ont combattu le cancer.