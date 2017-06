Entre 150 et 200 personnes sont venues marcher à St-Georges pour célébrer le solstice

Voir la galerie de photos

Mercredi soir, à Saint-Georges, les passerelles et l'île Pozer ont accueilli la 20e édition de la marche aux flambeaux, traditionnellement organisée le 21 juin pour célébrer la journée la plus longue de l'année. Entre 150 et 200 personnes sont venues participer à l'activité durant cette édition, au cours de laquelle les torches habituelles ont laissé place à des ballons lumineux aux allures festives, ayant paré les rives de la Chaudière de couleurs scintillantes.

Selon Environnement Canada, en comptant les lueurs de l'aube et du crépuscule, cette journée la plus longue de l'année aura duré un total de 17 heures et 19 minutes à Saint-Georges. L'activité inaugure traditionnellement toute de série de festivités prévues par la Ville pour célébrer la Saint-Jean.