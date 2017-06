De nombreuses festivités à St-Joseph pour célébrer la piste cyclable et la Saint-Jean

Après une série de courses organisées durant l’après-midi, à vélo et à pied, le tronçon urbain de la piste cyclable de Saint-Joseph-de-Beauce, d’une longueur de 4,2 km, a été officiellement inauguré devant près d’une centaine d’habitants, invités à venir participer par la suite aux différentes festivités accompagnant la célébration de la Saint-Jean-Baptiste. Parmi ces dernières, la Ville de Saint-Joseph a procédé à l’inauguration de son tout nouveau piano public, un piano Bolduc décoré par des archives d’anciens journaux, étrenné par le parrain de l’instrument, Serge-André Jones.

« Notre rêve à tous, c’est de voir la véloroute traverser la Beauce du nord au sud. Même si j’ai conscience que le dossier n’avance pas aussi vite que beaucoup l’espéraient, c’est un rêve qui commence à prendre forme et ça reste un dossier toujours prioritaire au sein du Conseil des maires », a déclaré Jean-Roch Veilleux, le maire de Saint-Alfred, à titre de préfet suppléant de la MRC Robert-Cliche.

C’est aussi cet optimisme qu’a voulu mettre en avant l’ancien député de Beauce-Nord Janvier Grondin, présent à l’inauguration officielle de ce tronçon urbain de la piste cyclable aménagé à Saint-Joseph sur l’ancienne voie de chemin de fer. « Je dois vous dire qu’on approche. Notre patience finira par être récompensée. Pour que ça bouge il fallait commencer le projet nous-mêmes, pour qu’il ne s’arrête plus par la suite », a-t-il lancé à l’assemblée présente à la cérémonie.

Dans son allocution, le maire de Saint-Joseph, Michel Cliche, s’est réjoui, pour sa part, de ce « jour mémorable et historique ». Il a expliqué l’importance d’avoir lancé le mouvement, même si le refus récent du soutien financier tant attendu avait de nouveau lancé un froid sur le projet le mois dernier. Pour un rappel des faits, vous pouvez cliquer sur le lien suivant.

Vendredi après-midi, au contraire, la population présente à Saint-Joseph était dans un état d'esprit joyeux. Entre des parties de « bubble football » et plusieurs jeux gonflables, de nombreuses activités étaient prévues pour les enfants et la musique était à l'honneur au niveau de la Halte Desjardins, sur la terrasse Richelieu, où le musicien Serge-André Jones est venu étrenner le tout nouveau piano public, dont il est le parrain. De quoi célébrer la Saint-Jean avec fougue et bonheur.