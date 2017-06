Un spectacle permet d'amasser 500 $ pour la Fondation du coeur Beauce-Etchemin

La représentation du spectacle-bénéfice « Elles jazz/blues in french et en anglais » au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin a été présentée à la Polyvalente Saint-François de Beauceville lors du samedi 17 juin dernier. Près de 500 $ ont été remis à la Fondation suite à cet événement.

Plus d’une vingtaine de pièces musicales en français et en anglais, issues de l’univers du jazz et du blues, ont été présentées au public lors de cette soirée.

Les fonds amassés permettront à la Fondation d’assurer le développement et la pérennité du Pavillon du cœur, en plus de soutenir les programmes et les activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon offerts aux gens souffrant de maladie chronique ou à risque de l’être.

Spectacle jazz et blues



Depuis septembre, les chanteuses Julie Giroux, Nancy Labonté, Audrey Lapointe et Pascale Veilleux travaillent sur l’organisation de ce spectacle sous la supervision d’Hélène Ouellet, artiste-pédagogue.

Le temps qu’elles ont investi à la préparation du spectacle s’est ressenti dans la qualité de leurs interprétations et dans leur aisance sur scène. Les quatre artistes ont su capter l’attention de tous les spectateurs par leurs interactions entre les chansons.



Les spectateurs ont d'ailleurs pu entendre des grands succès du jazz et du blues tels que « Fever », « Les triplettes de Belleville », « Latex » et « I will follow him ».

La direction musicale était assurée par David Boutin, Germain Ouellet, Jean-Marie Ouellet et Sylvain Ouellet.



Précisons que la Fondation du cœur Beauce-Etchemin tient à remercier tous les artisans du spectacle qui ont offert une représentation d’une grande qualité. Elle remercie également tous les gens présents qui ont choisi de supporter la cause de la Fondation.