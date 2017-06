St-Ludger accueillera le groupe All Rock pour la 23e édition du « Super Beach Party »

Au cours du mois de juillet, la municipalité de Saint-Ludger accueillera la 23 édition de son « Super Beach Party », traditionnellement organisé par le Club optimiste sur le terrain de l'OTJ. Pour l'événement, le groupe All Rock viendra interpréter les grands classiques de groupes mythiques tels que AC/DC, Guns N'Roses, Led Zeppelin ou encore Bon Jovi.

Une cantine sera présente sur place pour permettre à tous les visiteurs de venir souper en famille ou entre amis à partir de 18h30, au son du DJ Yannick Bégin et Discomix. À partir de 20h30, c'est le groupe Starfish qui se produira sous un chapiteau monté pour l'occasion sur le terrain de l'OTJ pour réchauffer le public durant la première partie de soirée.

Les musiciens seront suivis par le groupe vedette All Rock, composé de trois chanteurs et quatre musiciens qui interprèteront des grands succès de l'histoire du rock. Starfish et Discomix, avec le DJ Yannick Bégin, reviendront sur scène pour conclure la soirée.

Pour plus d'informations, il est possible d'appeler au 819-548-5566 ou au 819-548-5612. Un service de raccompagnement sera présent sur place.