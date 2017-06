Choix de sorties et activités du 30 juin au 6 juillet à Saint-Georges et dans les environs

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs.

Tous les jeudis, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer.

Vendredi 30 juin

- Jeux de cartes au sous-sol de l’Église de l’Assomption à Saint-Georges, de 13h à 15h.

- La Troupe Les Cabochons présente son spectacle « C’est pour quand le soleil ? », dès 20h au théâtre du Ganoué, à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

- La Troupe Les Barbottes Échevelées présente sa pièce « Un avocat au dessert », au théâtre de l’Hôtel de Ville, à Saint-Joseph-de-Beauce. Plus d’informations en appelant au 418-957-9632.

- Saint-Ephrem accueillera l’édition 2017 du Festival Woodstock en Beauce. Plus d’informations sur leur page Facebook.

Samedi 1er juillet

- Fête du Canada à Saint-Georges au parc des Sept-Chutes avec de nombreuses activités familiales de 10h à 16h (spectacles, animation, maquillage, chasse aux nains de jardins, animaux, jeux gonflables…). Les visiteurs sont invités à porter du rouge pour une photo souvenir du 150e anniversaire de la Confédération. Les activités protocolaires se tiendront à 12h. Les activités sont gratuites et ouvertes à tous. Plus d’informations au 418-228-8155.

- Fête du Canada à Saint-Georges sur la place de l’Église, avec une soirée musicale comprenant, de 19h à 20h15, le groupe Radio Néon, de 20h30 à 22h le groupe All Access Showband, puis les feux d’artifice à 22h. Les activités sont gratuites et ouvertes à tous. Plus d’informations au 418-228-8155.

- Course de Rabaska organisée par le club de canotage Drakkar de Beauce à l’île Pozer de Saint-Georges. Des animations et promenades en Rabaska sont prévues dès 11h. Le départ officiel de la course se tiendra à 12h. Environs 10 équipes s’affronteront dans une course de 25 km.

- Le Club de natation régional de Beauce organise à 16h, au niveau des passerelles du parc Veilleux, à Saint-Georges, sa grande course bénéfice des petits canards. Les billets sont en vente sur place au coût de 5$.

- Dans le cadre de la ligue de baseball junior majeur du Québec, le Cléri-Sport de Beauce affrontera l’équipe Canac de Beauport au centre sportif Lacroix-Dutil, au cours de deux matchs prévus à 17h et 20h.

- La Troupe Les Cabochons présente son spectacle « C’est pour quand le soleil ? », dès 20h au théâtre du Ganoué, à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

- Dernière journée du 23e festival Woodstock en Beauce à Saint-Ephrem. Plus d’informations sur leur page Facebook.

- Journée d’activités à Sainte-Marie pour célébrer les 150 ans du Canada. Les festivités se tiendront sur la Place du Château dès 9h avec une activité de cardio-training. À partir de 14h les enfants pourront profiter de plusieurs animations et à 15h les clowns Lebel et Labelle se livreront à un spectacle de cirque. La soirée musicale, avec les groupes Tendance alcoolique et Bestov, laissera place aux feux d’artifice à 22h30.

Dimanche 2 juillet

- Évoluant dans la ligue de baseball senior majeur du Québec, les Jarrets Noirs de Beauce affronteront l’équipe Laurier Trévi de Victoriaville au cours de deux matchs prévus à 16h et 19h au centre sportif Lacroix-Dutil.

- La Troupe Les Cabochons présente son spectacle « C’est pour quand le soleil ? », dès 20h au théâtre du Ganoué, à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

- L’édition 2017 des messes d’artistes à l’église de Saint-Joseph-de-Beauce débutera ce dimanche lors de l’office de 9h avec les quatre sœurs Berthiaume qui accompagneront la soprano Evelyne Larochelle.

Mercredi 5 juillet

Récitals de l’été georgien à l’arboretum, près du Kiosque du Régiment avec la venue ce mercredi, à 19h, du groupe La belle Gang, qui interprètera des musiques populaires. L’activité est gratuite et ouverte à tous. Plus de renseignements en appelant au 418-226-2271.

Jeudi 6 juillet