La lecture sera à l’honneur dans la MRC Robert-Cliche en 2017

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) s'associe avec les Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches et la MRC Robert-Cliche pour le déploiement d’une Mesure en lecture, une mesure récurrente sur trois ans. Ainsi, diverses actions en lien avec la lecture seront réalisées dans la MRC Robert-Cliche au cours de l'année 2017.

Avec un montant de 14 787 $ pour la première année, la MRC Robert-Cliche prévoit la réalisation d’actions qui mettront en valeur l’innovation et la mise en valeur du plaisir de lire sur tout son territoire.

« Bien plus qu’un simple passe-temps, la lecture permet d’apprendre à communiquer et favorise l’apprentissage, rappelle le préfet de la MRC Robert-Cliche et ancien directeur général de l’école Jésus-Marie de Beauceville, Luc Provençal. « Il faut continuer à valoriser la lecture auprès de la population et la rendre plus accessible », ajoute-t-il.

Lire partout, en tout temps

Les habitants de cinq municipalités de la MRC Robert-Cliche verront apparaître au cours des prochains mois des boîtes de partage de livres dans différents lieux publics. Sous le modèle « Prends un livre ou donne un livre », les boîtes de livres permettront aux gens de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de la lecture.

Des animations dans les bibliothèques seront également mises en place à l'automne prochain. Divers thèmes liés à la lecture teinteront ces animations qui s’adresseront aux jeunes et aux adolescents.

Une bibliothèque 2.0

Afin d’intéresser les jeunes de 12 à 17 ans à la lecture, un appel de projets a été lancé, dans le cadre de la première année d’application de la Mesure en lecture, afin de doter une bibliothèque de la MRC Robert-Cliche d’un aménagement spécialement conçu pour les adolescents.

Ce projet pilote permettra à la bibliothèque de Saint-Odilon-de-Cranbourne d’aménager un espace invitant pour les jeunes adultes de la municipalité et de rafraîchir son matériel informatique.

À cela s’ajoutent des activités d’intégration pour les 12-17 ans ainsi que la modification des heures d’ouverture. « Ce nouveau matériel, ce nouvel aménagement et ces nouveaux livres seront un nouveau départ pour nous et pour la relève de demain », mentionne la bénévole à la bibliothèque et administratrice de l’OTJ St-Odilon-de-Cranbourne, Audrey Pomerleau. « On créera chez eux cette petite étincelle d’appartenance à ce lieu privilégié qu’est notre bibliothèque L’Intello », renchérit-elle.

La Mesure en lecture

Le MEES a confié aux différentes instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative, un mandat de mise en valeur de la lecture.

Favoriser, accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les 0-20 ans et leurs parents font partie des défis auxquels les milieux font face depuis quelques années.

La Mesure en lecture permet donc de favoriser la synergie entre les bibliothèques, le réseau scolaire et les partenaires autour d’une vision commune, accompagnée d’objectifs cohérents.