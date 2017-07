Les passerelles s’animent pendant trois jours à St-Georges pour des spectacles gratuits

Une programmation estivale a été concoctée par Les Amants de la Scène pour venir animer les passerelles à travers trois spectacles en plein air gratuits qui mettront en valeur, sur l'île Pozer, des classiques du cinéma muet, des airs de rock anglais ou encore des mélodies de jazz interprétées au violoncelle par une jeune artiste aux origines créoles.

Organisé en partenariat avec la Ville de Saint-Georges, la MRC Beauce-Sartigan et Culture Beauce-Sartigan, Les Amants de la Scène ont prévu trois spectacles en plein air durant la fin de semaine, qui s’étaleront du vendredi 7 au dimanche 9 juillet, trois spectacles gratuits et diversifiés qui se tiendront au niveau des passerelles.

C’est l’artiste Rowan Zavada qui ouvrira le bal à travers une expérience inédite de ciné-concert prévue le vendredi 7 juillet à 21h. Des classiques du cinéma muet, de Charlie Chaplin à Laurell et Ardy, en passant par Buster Keaton, seront présentés en plein air, illustrées par des narrations musicales spontanées interprétées par le pianiste.

Le lendemain, dès 15h, c’est le trio Orange o’clock qui prendra le relais pour un spectacle de rock évoquant la fougue de James Brown et le son particulier d’Artic Monkeys. La série de concerts prendra fin le dimanche 9 juillet à 15h avec une performance de l’artiste aux origines haïtienne Leyla Mccalla, qui jouera du violoncelle à la manière d’une guitare et d’un banjo et proposera une expérience de jazz multiculturel.