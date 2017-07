Une programmation variée pour la 9e édition de la Fête au Vieux Pont

Du 11 au 13 août 2017, le Pont Perrault de Notre-Dame-des-Pins accueillera la 9e édition de la Fête au Vieux Pont. Durant trois jours de festivités, la musique sera mise à l’honneur sur le site historique, où de nombreuses activités permettront aux milliers de personnes attendues de venir s’amuser en famille.

Organisée par le comité de la Fête au Vieux Pont, Desjardins du Sud de la Chaudière et la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins, la 9e édition de la Fête au Vieux Pont de Notre-Dame-des-Pins sera de retour les 11, 12 et 13 août prochains pour une fin de semaine riche en activités rassembleuses et musicales, organisées sous un immense chapiteau. Une vingtaine de bénévoles seront présents pour accueillir les près de 3 000 personnes attendues.

Le vendredi 11 août

Un 5 à 8 animé par le chansonnier Patrick Lachance inaugurera les festivités dès le vendredi. La soirée se poursuivra à partir de 20h30 avec le groupe High 5 Coverband, qui reprendra de nombreux succès musicaux d’hier à aujourd’hui tandis que le groupe The Vinyls clôturera la soirée avec un répertoire « vintage et actuel ».

Le samedi 12 août

Le samedi, à partir de 11h, les familles pourront profiter de plusieurs séances de Kangoo Jump, s’initier à la sculpture de ballons, au maquillage ou encore profiter des sept jeux gonflables installés pour l’occasion. Très attendu, le souper méchoui sera de retour cette année à 17h sous le chapiteau, destiné à 120 couverts, sur réservation. Dès 20h30, le groupe de musique country Lipstick Rodéo mettra en vedette de vieux airs de country américains et de Southern rock. Les six rockeuses du groupe seront suivies par une prestation du groupe By Us, qui interprètera des titres emblématiques des années disco, du rock, de la musique latino ou encore des années 1980.

Le dimanche 13 août

L’événement se clôturera par la traditionnelle messe extérieure de 10h30, qui sera suivie d’un grand tournoi de jeux de poches sur inscription. Durant l’après-midi, Gilles Girard, des Classels, interprètera de nombreux titres emblématiques, notamment des Beatles.

Pour plus de renseignements en appelant au 418-221-5905 ou sur la page Facebook de l'événement. Il est possible de réserver sa place pour le souper méchoui en contactant le 418-226-8995. L'inscription au tournoi de poches s'effectue au 418-930-0277.