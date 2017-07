L'Octuor vocal de la Beauce séduit le public à Saint-Joseph

L’Octuor vocal de la Beauce a séduit le public lors du dimanche 9 juillet dernier à l’église de Saint-Joseph lors de la célébration de 9 heures. Le public s'est montré conquis suite à l’interprétation de plusieurs œuvres classiques dont le célèbre Cantique de Jean Racine et l’Ave Maria de Caccini.

C'est en 2016 que l'Octuor vocal de la Beauce a été entendu pour la première fois à la chapelle Sainte-Anne à Sainte-Marie, dans le cadre des lundis chantants du 125e anniversaire de la chapelle.

Riche de cette expérience, l'octuor se produit à nouveau en 2017, toujours à l'occasion des lundis chantants de la chapelle Sainte-Anne. Précisons que les membres de l'octuor ont tous, à un moment ou à un autre, fait partie de chœurs ou d'ensembles musicaux.

L'octuor est composé des sopranos Odette Desrosiers et Marie-Luc Lessard, toutes deux de Sainte-Marie, des altos Jocelyne Giroux de Saint-Sylvestre et Mireille Fortier de Sainte-Marie, des tenors Gaston Roberge de Saint-Patrice-de-Beaurivage et Martial Faucher de Sainte-Marie ainsi que des basses Normand Giguère de Lac-Etchemin et Mathieu Gaudette de Saint-Luc-de-Bellechasse.

Ces huit artistess se produiront d'ailleurs en direct le 6 août prochain sur les ondes de Radio-Canada, à l'occasion de l'émission télévisée « Le jour du Seigneur ».

L'organiste-titulaire Esther Clément

Lors de la messe d'artistes du dimanche 9 juillet dernier, l’octuor était accompagné de l’organiste-titulaire des grandes orgues de l’église de Saint-Joseph, Esther Clément. Celle-ci est détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en interprétation-orgue sous la direction d'Antoine Bouchard à la Faculté de musique de l'Université Laval à titre de boursière du fonds FCAR.

Madame Clément a occupé le poste de titulaire des grandes orgues de la paroisse Saint-Roch à Québec de 2001 à septembre 2010. Depuis octobre 2010, elle est titulaire de l’église de Saint-Joseph. Elle a aussi été accompagnatrice et répétitrice des Petits Chanteurs de Charlesbourg de 1995 à 2004.

Elle est présentement accompagnatrice du chœur L’Écho du Lac depuis l’automne 2000. Esther Clément se fait entendre régulièrement comme accompagnatrice et soliste. Elle a été l’invitée de plusieurs sociétés de concert dont les Amis de l’orgue de Québec, la société Pro-organo ainsi que les Amis de l’orgue de Drummondville. Elle était d’ailleurs invitée à se produire en mars 2015 à la salle Raoul-Jobin du Palais pour un concert-hommage à Antoine Bouchard sur le grand orgue Casavant de la Salle Raoul-Jobin. Elle est aussi responsable des communications pour les Amis de l’orgue de Québec ainsi que pour le Festival d’orgue de Sainte-Marie. De plus, elle enseigne la musique à la Commission scolaire Beauce-Etchemin.

Rappelons que la prochaine messe d’artistes, qui sera également la dernière de l'été, aura lieu dimanche le 16 juillet prochain. L'événement mettra en vedette deux musiciens professionnels de Québec, soit la soprano Jessica Latouche et le trompettiste Louis Larouche.