Succès du livre souvenir publié pour les 150 ans de Lac-Etchemin

Le jeudi 6 juillet dernier, dans le cadre de la célébration des 150 ans de la municipalité de Lac-Etchemin, la population a pu découvrir le tout nouveau livre souvenir publié pour l’occasion. Véritable aboutissement d’un travail de longue haleine, l’ouvrage de 544 pages retrace le portrait historique de la ville à travers des témoignages et des photos inédites. Un regard précieux sur le passé qui a déjà touché de nombreux passionnés.

Imprimé à 1 200 copies, disponibles au bureau de la Municipalité, le livre souvenir s’est déjà écoulé à 700 exemplaires, démontrant l’intérêt de la population pour ce travail historique de qualité, encadré par Germaine Lessard depuis plusieurs années. Jusqu’à 34 personnes ont participé à la rédaction du livre, divisé en plusieurs chapitres sur la situation géographique, la vie municipale, l’économie, la religion, la vie communautaire, l’école et la famille. Ce dernier thème comprend à lui seul 152 pages, dans lesquelles 132 familles de la région ont livré le témoignage de leurs racines.

Après plusieurs pages rendant hommage à 18 individus ou couples de Lac-Etchemin s’étant particulièrement illustrés dans leur communauté, l’ouvrage se penche ensuite sur la vie au camp forestier, les gens d’ici et d’ailleurs puis la vie culturelle et sportive de la municipalité. L’ouvrage s’achève sur une présentation de la chanson emblématique des 150 ans de Lac-Etchemin et la présentation du comité des Fêtes de l’événement.

Plusieurs milliers de photos ont été reçues au cours du long travail de collecte d'archives effectué avant la rédaction du livre. Si tous les documents n’ont malheureusement pas pu être utilisés, la principale conceptrice du projet, Germaine Lessard, regorge d’idées pour des projets futurs qui permettront d’utiliser tous ces trésors encore restés dans l’ombre. Claudette Morin, André Poulin, Olivier Pouliot-Audet, Claude Quirion et Aline Veilleux font partie des autres rédacteurs de ce livre souvenir.