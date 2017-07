Des musiciens du festival Songe d’été en musique de passage à Cumberland dimanche

Alors que la ville de Lambton et ses environs accueillera cette année la 12e édition du festival Songe d’été en musique, mêlant concerts, classes de maîtres et répétitions, des artistes américains de Long Island seront de passage à l’église Saint-Paul de Cumberland Mills dimanche prochain dans le cadre des rendez-vous estivaux de Saint-Simon.

Organisés par la corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines, les « Dimanches musicaux » de Cumberland ont débuté le 18 juin dernier et se poursuivent tout au long de l’été au cours de neuf représentations musicales variées.

Le dimanche 30 juillet, l’église accueillera six musicien(ne)s et chanteuses des environs de New York et de Long Island, qui interprèteront un programme musical diversifié, de Maurice Ravel à Paul McCartney en passant par Schubert.

La mezzo-soprano Emily Klonowski, accompagnée, au luth, d’Harris Becker, directeur artistique et cofondateur du festival Songe d’été en musique, interprètera des airs baroques de John Dowland, « The Lowest Trees Have Tops », « From Silent Night » et « A Fancy ».

Elle sera suivie de la soprano Christina Montalto, qui fera redécouvrir le « Morgenlied » de Schubert, toujours accompagnée d’Harris Becker.

Le guitariste James Erickson prendra le relai avec les morceaux « Over The Rainbow » d’Harold Arlen et « Yesterday » de Paul McCartney.

À la guitare, Laura Lessard et Harris Becker se lanceront par la suite dans la « Pavane pour une infante défunte » de Ravel et « La vida breve » de Manuel de Falla.

C’est la flûtiste Samantha Clarke qui terminera le concert, accompagnée d’Harris Becker, avec son interprétation de la « Sonatina op.205 » de Mario Castelnuovo-Tedesco.

Quant au concert de dimanche prochain, il mettra en avant le duo Imagine, composé de Denis Roy et de Sylvie Morin. Les spectacles débutent à 11h à l'église Saint-Paul de Cumberland. Plus de renseignements au 418-221-7294.