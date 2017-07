Robby Johnson se produira à Saint-Honoré et Saint-Elzéar en septembre

Voir la galerie de photos

Le chanteur beauceron Robby Johnson est de retour au Québec cet été, pour présenter au public sa tournée estivale « Don't Look Back ». Il sera d'ailleurs de passage en Beauce les 1er et 2 septembre prochains, dans le cadre des Grands feux de Saint-Honoré et des Fêtes de chez nous de Saint-Elzéar.

EnBeauce.com s'est entretenu avec Robby Johnson dernièrement pour parler de ses spectacles en Beauce et ailleurs au Québec, en plus de parler de sa plus récente vidéo, parue le 29 juin dernier, pour sa chanson « Don't Look Back ».

50e anniversaire du Festival western de Saint-Tite

Pour les Beaucerons qui désireraient assister au spectacle de Robby Johnson qui aura lieu au Festival western de Saint-Tite lors du samedi 8 juillet prochain, des autobus partiront de Québec pour s'y rendre.

Pour réserver une place dans l'un de ces autobus ou pour obtenir plus de détails, il suffit de se rendre sur la page Facebook « Robby Johnson Fanclub ».

Il est possible de visionner l'intégralité de l'entrevue en consultant la vidéo ci-dessus.