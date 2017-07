Choix de sorties et activités du 14 au 20 juillet à Saint-Georges et dans les environs

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs du 14 au 20 juillet 2017.

Tous les jeudis, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer.

Vendredi 14 juillet 2017

· La Sorcière de l’île Pozer, une expérience théâtrale et historique inédite à travers la ville de Saint-Georges. Le circuit touristique interactif, au coût de 5$, plongera les spectateurs dans six lieux emblématiques de l’histoire de la ville, mis en scène par l’auteur Harold Gilbert. Les visiteurs, circulant à bord d’un minibus, doivent se retrouver au centre Marie-Fitzbach pour les départs de 13h et 16h, qui se tiendront par tous les temps. Le parcours peut durer entre 2h et 2h30. Plus d’informations au 418-226-2271, poste 2238 ou 2253.

· Évoluant au sein de la Ligue de baseball senior majeur du Québec, les Jarrets Noirs de Beauce affronteront l’équipe Chaudière Autopro à 20h au centre sportif Lacroix-Dutil.

· Début du Festival d’Accélération de Saint-Côme à 17h. La soirée se poursuit par un hommage rock interprété par Jacob Deraps à 20h, un hommage à Nickelback par Silverback à 21h15, un hommage à Guns N’ Roses par Guns N’ Bones à 23h puis un hommage à Scorpions par In Trance.

· La Troupe Les Cabochons présente son spectacle « C’est pour quand le soleil ? », dès 20h au théâtre du Ganoué, à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

Samedi 15 juillet 2017

· La Sorcière de l’île Pozer, une expérience théâtrale et historique inédite à travers la ville de Saint-Georges. Le circuit touristique interactif, au coût de 5$, plongera les spectateurs dans six lieux emblématiques de l’histoire de la ville, mis en scène par l’auteur Harold Gilbert. Les visiteurs, circulant à bord d’un minibus, doivent se retrouver au centre Marie-Fitzbach pour les départs de 13h et 16h, qui se tiendront par tous les temps. Le parcours peut durer entre 2h et 2h30. Plus d’informations au 418-226-2271, poste 2238 ou 2253.

· L’équipe de rugby féminin de Saint-Georges, les Lumberjacks, affrontera les Braves de Trois-Rivières à 15h au parc de la Cité étudiante, pour tenter d’obtenir une 3e victoire. Les joueuses font partie de la Ligue provinciale de rugby du Québec.

· Évoluant au sein de la Ligue de baseball junior majeur de Québec, le Cléri Sport de Beauce Junior AA recevra les Aigles junior de la Mauricie au centre sportif Lacroix-Dutil au cours d’un programme double composé d’un match à 17h puis d’un deuxième à 20h.

· Le Festival d’Accélération de Saint-Côme se poursuit de 9h à 18h par un premier programme de course. Une parade de camions suivra à 18h puis une série d’hommages musicaux, à Volbeat par Gangster Ripper à 20h, à Godsmack par Insanity of God à 21h15, à Linkin Park par Linkin Park Tribute Show à 23h puis un hommage à Metallica par Alcoholica à 1h.

· Pique-nique Holstein Québec 2017 à Beauceville, à compter de 10h sur le site de la Ferme Buroco, située sur le rang Saint-Gaspard.

· Journée du 25e anniversaire de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins au parc des Sept-Chutes à Saint-Georges avec, de 13h à 17h, la tenue de nombreuses activités, parmi lesquelles une grande bataille d’eau familiale.

· La Troupe Les Cabochons présente son spectacle « C’est pour quand le soleil ? », dès 20h au théâtre du Ganoué, à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

Dimanche 16 juillet 2017

· La Sorcière de l’île Pozer, une expérience théâtrale et historique inédite à travers la ville de Saint-Georges. Le circuit touristique interactif, au coût de 5$, plongera les spectateurs dans six lieux emblématiques de l’histoire de la ville, mis en scène par l’auteur Harold Gilbert. Les visiteurs, circulant à bord d’un minibus, doivent se retrouver au centre Marie-Fitzbach pour le départ de 13h, qui se tiendra par tous les temps. Le parcours peut durer entre 2h et 2h30. Plus d’informations au 418-226-2271, poste 2238 ou 2253.

· Dernière journée du Festival d’accélération de Saint-Côme avec un 2e programme de course de camions de 9h à 17h, la remise de bourses aux coureurs à 17h puis des hommages musicaux à partir de 18h30, notamment un hommage rock par Serge Tremblay jusqu’à 20h, un hommage à Ozzy Osbourne par Forever Black à 20h15, à Stevie Ray Vaughan par SRV Tribute Band à 22h puis un hommage rock de 0h15 à 3h par Les 2 de Piques.

· Messe concert à Saint-Joseph-de-Beauce avec la soprano Jessica Latouche et le trompettiste Louis Laroche.

· Pèlerinage en l’honneur de la Vierge de Fatima qui s’élancera le 16 juillet prochain en direction de l’église de Saint-Hilaire à l’issue de la messe à l’église Sainte-Martine de Courcelles. Plus de renseignements en appelant au 418-459-6378.

· L’église Saint-Paul de Cumberland accueillera le duo Imagine, composé de Sylvie Morin et Denise Roy à partir de 11h dans le cadre des Dimanches de Cumberland.

· La Troupe Les Cabochons présente son spectacle « C’est pour quand le soleil ? », dès 20h au théâtre du Ganoué, à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

Mercredi 19 juillet 2017

· Récitals de l’été georgien au kiosque du Régiment de l’arborétum de Saint-Georges à 19h, gratuit et ouvert à tous. Ce mercredi, c’est le rockeur SAMY qui viendra présenter sa musique pop rock. Plus d’informations au 418-226-2271.

Jeudi 20 juillet

· La Sorcière de l’île Pozer, une expérience théâtrale et historique inédite à travers la ville de Saint-Georges. Le circuit touristique interactif, au coût de 5$, plongera les spectateurs dans six lieux emblématiques de l’histoire de la ville, mis en scène par l’auteur Harold Gilbert. Les visiteurs, circulant à bord d’un minibus, doivent se retrouver au centre Marie-Fitzbach pour le départ de 13h, qui se tiendra par tous les temps. Le parcours peut durer entre 2h et 2h30. Plus d’informations au 418-226-2271, poste 2238 ou 2253.

· La Troupe Les Amuses-gueules présente son spectacle « Cobaye humain » dès 20h au théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.