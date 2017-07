Le cabaret de cirque Le Monastère arrive en Beauce avec son lot d’émotions fortes

Le cabaret de cirque Le Monastère, cofondé par le trapéziste Guillaume Blais, originaire de Saint-Benoît-Labre, présentera pour la première fois un spectacle en Beauce durant l’été, au cours duquel les spectateurs auront l’occasion de se laisser impressionner par les numéros de trapèze et d’agilité qui seront présentés à La Guadeloupe durant trois jours.

Cette première édition du spectacle en Beauce se tiendra du 11 au 13 août prochains, une fin de semaine qui ne manquera pas de mettre en valeur l’émotion, la prouesse et la créativité des artistes du cabaret de cirque Le Monastère. Artistes aériens, jongleurs et autres contorsionnistes auront l’occasion de montrer leur grande agilité au cours de quatre spectacles, prévus au Ranch Gagnon de La Guadeloupe à 20h le vendredi 11 août, à 14h et 20h le lendemain puis à 17h le dimanche. L’artiste Guillaume Blais, originaire de Saint-Benoît-Labre, fera partie des vedettes de la soirée. Rappelons qu’il a déjà eu l’occasion de travailler pour le Cirque du Soleil à Broadway.

Les billets sont en vente sur le site www.monasteremtl.com. Plus d’informations en appelant au 418-313-6164.