Grâce à des bénévoles, St-Joseph-de-Beauce se dote d’une boîte à lire au parc du 250e

Pensée et fabriquée par des bénévoles, l’implantation d’une boîte à lire a été effectuée à Saint-Joseph-de-Beauce dans le parc du 250e anniversaire de la ville, pour permettre aux citoyens d’échanger gratuitement leurs ouvrages usagés.

Le principe du projet est simple : permettre à tous les habitants de la ville, à toute heure et tout au long de l’année, de venir prendre ou déposer gratuitement des livres à volonté, pour favoriser les échanges et permettre au plus grand nombre de personnes de découvrir le plaisir de la lecture. Le projet permet aussi de donner une seconde vie à des ouvrages qui pourraient finir à la poubelle, et contribue ainsi à moins de gaspillage et de production de déchets.

Réjoui par l'idée, le maire de Saint-Joseph-de-Beauce a tenu à remercier la collaboration des bénévoles pour cette installation, notamment de Doris Giguère, conceptrice de la boîte, et de Clémence Lessard, chargée de la peindre. Michel Cliche a souhaité aussi une bonne lecture aux utilisateurs et encouragé la population à respecter les équipements.